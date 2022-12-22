Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum!

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde yeni bir açıklama gündeme geldi.Doktor, hemşire, hasta bakıcı, diğer kadrolarda çalışmaya devam eden binlerce sağlık çalışanı promosyonların ödeneceği tarih ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman ödenecek? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...