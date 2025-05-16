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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı: Yapay zeka algoritması, kanseri yüzde 90'a yakın başarı oranıyla erken evrede teşhis etti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı: Yapay zeka algoritması, kanseri yüzde 90'a yakın başarı oranıyla erken evrede teşhis etti

        Sağlık Bakanlığı, "Yapay Zeka Destekli Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi" ile bir yılda bir milyonu aşkın görüntünün incelendiğini ve kanserin erken teşhisinde yüzde 90'a yakın başarı sağlandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:54
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        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
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        Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi'ne yönelik ilk çalışmaların 2016 yılında başlatıldığı, 2024 itibarıyla ise bu çalışmalarda yapay zeka kullanımına geçildiği belirtildi.

        1 MİLYON MAMOGRAFİ GÖRÜNTÜSÜ DEĞERLENDİRİLDİ

        Yapay zeka kullanımının ardından yaklaşık 1 milyon mamografi görüntüsünün algoritma tarafından değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Değerlendirme sonucunda, şüpheli bulgular yüzde 90'a yakın doğruluk payıyla tespit edilerek önceliklendirildi. Yapay Zeka Destekli Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi, son bir yılda 1 milyonu aşkın mamografi görüntüsünü analiz etti. Yapay zeka algoritması, kanseri yüzde 90'a yakın başarı oranıyla erken evrede teşhis etti. Radyoloji uzmanlarının da değerlendirmesiyle, şüpheli vakalar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilgili hekimlere yönlendirildi. Böylece hastaların tedaviye erken erişimi sağlandı."

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        Açıklamada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) çekilen tarama mamografilerinin, teleradyoloji yöntemiyle Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi üzerinden raporlandığı belirtildi.

        Mamografi çekimi yapılan kişilerden, tarama sonucunda şüpheli bulgulara rastlananların sistem üzerinden otomatik olarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönlendirildiği ve bu kişilere genel cerrahi randevusu oluşturularak tedaviye en kısa sürede başlandığı kaydedildi.

        HASTALIK İLERLEMEDEN TEDAVİ EDİLEBİLECEK

        Yapay zeka destekli projenin başarısıyla ilgili ilk sonuçların alınmaya başlandığı aktarılan açıklamada, hastalığın ilerlemeden tedavi edilmesinin sağlandığı, hastaların yaşam kalitesinin artırıldığı bildirildi.

        Hastalığı erken evrede teşhis edilen kişilerin daha az cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğu, bu nedenle hastalar üzerindeki ekonomik ve psikolojik yükün azaldığı, ayrıca tedavi maliyetlerinde de önemli ölçüde düşüş sağlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, KETEM ve SHM'lerde, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz meme kanseri taraması yapıldığı bilgisine de yer verildi.

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