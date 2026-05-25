Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

        Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

        Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda et tüketimi, saklama koşulları, hijyen kuralları ve bayramda dengeli beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 14:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlıktan Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

        Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda beslenme alışkanlıklarının sağlıklı şekilde devam ettirilmesinin, yeterli ve dengeli beslenme davranışının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı bildirildi.

        Bayram süresince kronik hastalar kadar sağlıklı kişilerin de yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

        BAYRAM SABAHI KAHVALTI ÖĞÜNÜ ATLANMAMALI

        Açıklamada, bayram sabahı kahvaltı öğününün atlanmaması gerektiğine işaret edilerek, süt ve süt ürünleri ile tam tahıllı ekmeklerden oluşan besinlerin dengeli biçimde alınması önerildi.

        Etlerin tek başına değil sebzelerle birlikte pişirilmesi ya da salata ile tüketilmesinin daha sağlıklı bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, kırmızı et tüketiminin yanı sıra tatlı ve hamur işlerinin de porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

        REKLAM

        Sağlıklı beslenme rutinine ek olarak gün içinde yeterli miktarda su içilmesi ve en az 30 dakikalık yürüyüşler yapılması da tavsiye edildi.

        KOLESTEROL HASTALARI VE KALP DAMAR HASTALIĞI RİSKİ TAŞIYANLAR DİKKAT!

        Açıklamada, yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertliğin hem pişirmede hem de sindirimde güçlüğe yol açabileceğine işaret edilerek, bu nedenle özellikle sindirim problemi yaşayan ve mide-bağırsak hastalığı bulunan kişilerin kurban etini hemen tüketmemeleri, etleri buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirerek tüketmeleri gerektiği belirtildi.

        Kolesterol hastaları ve kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerin de sakatat tüketiminden özellikle kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

        ETLER ÇİĞ YA DA AZ PİŞMİŞ ŞEKİLDE TÜKETİLMEMELİ

        Kurbanlığın uygun kesim şartlarının sağlanmasının, sağlık açısından büyük önem taşıdığının altı çizilen açıklamada, hayvanların kesim süreçlerinde hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

        Etlerin çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemesi, et doğranan bıçak ve yüzeylerin farklı gıdalarla temas ettirilmemesi, et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze, meyve, ekmek veya başka gıdaların doğranmaması uyarısında bulunuldu.

        Kesilen etlerin çok büyük parçalar halinde değil küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk bölümünde ya da derin dondurucuda saklanması gerektiği ifade edildi.

        Etlerin kolay bozulabilen riskli besinler olduğuna işaret edilerek, dondurulduktan sonra çözdürülen etlerin yeniden dondurulmaması, çözünen etlerin ise bekletilmeksizin pişirilmesi gerektiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da raf bulutu böyle görüntülendi

        DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, fırtınaların ön kenarında meydana gelen raf bulutu görüldü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        O yavru keçiyi paylaştı
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!