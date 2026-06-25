Bakan Memişoğlu: 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük önem verdiğimiz 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamamızla, son üç ayına giren bütün anne adaylarımıza bir ebemizi koordinatör ebe olarak görevlendiriyoruz. İstiyoruz ki her annemiz kendini güvende hissetsin, her sorusuna bir uzman eliyle cevap bulsun. Bu kapsamda ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri ile 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık. Gece gündüz demeden, en zor şartlarda bile büyük bir fedakarlıkla görev yapan, hayatın başlangıcına tanıklık eden tüm ebelerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.