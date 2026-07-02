Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan 2025 ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri değerlendirmesi

        Bakan Memişoğlu'ndan 2025 ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri değerlendirmesi

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2025 verilerine göre yenidoğan, bebek ve 5 yaş altı çocuk ölüm hızlarında önemli düşüş kaydettiklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        5 yaş altı çocuk ölümlerinde dikkat çeken gerileme

        Memişoğlu, NSosyal hesabından, TÜİK'in açıkladığı 2025 ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

        "TÜİK'in açıkladığı 2025 verilerine göre, yenidoğan, bebek ve 5 yaş altı çocuk ölüm hızlarında önemli bir düşüş daha kaydettik. Bu başarı, her bir evladımızın hayata sağlıkla tutunması için verilen gayret ve emeklerin en güzel sonucudur. Bir bebeğin ilk nefesinde, bir annenin umudunda emeği olan; şefkatli elleriyle yavrularımızı karşılayan başta yenidoğan, çocuk, kadın-doğum ve aile hekimleri olmak üzere tüm hekimlerimize, ebelerimize, hemşirelerimize, personelimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza adanmışlıkları için yürekten teşekkür ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası hamileliği nedeniyle ertelenen firari yakalandı

        İSTANBUL'da hakkında 157 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası, 7'nci çocuğuna hamile olduğu için ertelenen ancak süresi dolmasına rağmen teslim olmadığı için firari durumuna düşen Elif Ş. (32), düzenlenen operasyonla yakalandı. Elif Ş.'nin 8'inci ço...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldürmüştü... Dehşet anı kamerada!
        Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldürmüştü... Dehşet anı kamerada!
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı