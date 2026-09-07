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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan "bağımlılıkla mücadele" paylaşımı

        Bakan Memişoğlu'ndan "bağımlılıkla mücadele" paylaşımı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz ilaç desteği sağladıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 10:38 Güncelleme:
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        Bakan Memişoğlu'ndan "bağımlılıkla mücadele" paylaşımı

        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, sağlıklı bir yaşam için bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir toplum hedefi doğrultusunda sahadaki çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

        Ülke genelindeki 1678 Sigara Bırakma Polikliniğinde, 376 bin 158 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini aktaran Memişoğlu, 81 ildeki 383 merkezde, MHRS üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunulduğunu ifade etti.

        Tütünle Mücadele Timlerinin 920 kamu kurumunda yerinde danışmanlık hizmeti vererek, 23 bin 115 kamu personeline bilgilendirmede bulunduğunu belirten Memişoğlu, şunları kaydetti: "Tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşımıza ücretsiz ilaç desteği sağladık. 7/24 hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'mız aracılığıyla 628 bin 378 vatandaşımıza takip ve motivasyon desteği sunduk. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı'mız üzerinden 81 bin 398 çağrıyı karşıladık, 47 bin 338 motivasyonel arama gerçekleştirdik. Sağlıklı bir yaşam için bugün bir adım atın. Sigara ve tütün kullanımını bırakmak, bağımlılıkla mücadele konusunda destek almak için Sağlıklı Hayat Merkezlerimize ve danışma hatlarımıza başvurun. Kaybetmeden fark edin, sağlığınız için harekete geçin."

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        "RİSKLERİ ERKEN FARK ETMEK ÖNEM TAŞIYOR"

        Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Haftası'nın dördüncü gün temasının "Kaybetmeden Fark Et" olarak belirlendiği bildirildi.

        Tütün ve tütün ürünleri kullanımının yanı sıra internet kullanımı ve oyun gibi davranışların kontrolsüz ve aşırı kullanımının da bireylerin günlük yaşamını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, davranışsal bağımlılıklardan korunmada en önemli adımlardan birinin, riskli davranışları erken fark etmek ve ihtiyaç duyulduğunda destek almak olduğu belirtildi.

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        Kişinin kendisinde, yakınında veya çocuğunda kontrol kaybı, günlük yaşamda bozulma, sosyal ilişkilerden uzaklaşma veya bir davranışı bırakamama gibi durumların fark edilmesi halinde sağlık desteğine başvurulması istenen açıklamada, bu kapsamda internet ve oyun başta olmak üzere davranışsal bağımlılık risklerine yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin Psikososyal Destek Birimlerince sunulduğu kaydedildi.

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        #Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
        #haberler
        #bağımlılıkla mücadele
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