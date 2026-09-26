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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan küresel sağlık güvenliği için 'ortak sorumluluk' çağrısı

        Bakan Memişoğlu'ndan küresel sağlık güvenliği için 'ortak sorumluluk' çağrısı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pandemilerin küresel sağlık güvenliğinin "kolektif eylem gerektiren ortak bir sorumluluk" olduğunu gösterdiğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Bakan Memişoğlu'ndan ülkelere 'ortak sorumluluk' çağrısı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu açılış haftasında düzenlenen "Pandemilere Hazırlık Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı" adlı oturumda konuştu.

        Küresel sağlık güvenliği ve uluslararası işbirliğinin gerekliliği konularına dikkati çeken Memişoğlu, "Pandemiler, küresel sağlık güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu göstermiştir. Hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği zorluklar, ancak kolektif eylem ve uluslararası işbirliğiyle aşılabilir" dedi.

        Memişoğlu, Türkiye'nin güçlü altyapısı sayesinde Covid-19 pandemisi sürecinde sağlık sistemini başarıyla yönettiğini belirterek, "Güçlü sağlık altyapımız sayesinde, en gencinden en yaşlısına kadar hiçbir vatandaşımızın tıbbi tedaviye erişimden mahrum kalmamasını sağladık. O zorlu günlerde, tecrübe ve imkanlarımızı küresel bir dayanışma ruhuna dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

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        "HİÇBİR ÜLKE ACİL SAĞLIK DURUMLARI KARŞISINDA YALNIZ BIRAKILMAMALI"

        Küresel sağlık güvenliğinde eşitliğin öneminin altını çizen Sağlık Bakanı Memişoğlu, ihtiyaç sahibi ülkelere karşılık beklemeden tıbbi yardım sağlayan Türkiye'nin küresel dayanışmaya olan bağlılığını vurguladı.

        Memişoğlu, insanların sağlık, barış ve onur içinde yaşamasını arzuladıklarını kaydederek, "Sağlık, tıpkı yaşam hakkı gibi temel bir insan hakkıdır. 'Dünya 5'ten büyüktür' dememizin nedenlerinden biri de sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizlik ve eşitsizliktir" değerlendirmesinde bulundu.

        Hiçbir ülkenin, acil sağlık durumları karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları aktardı: "Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların katledildiği, masum insanların aşıya ve temel ilaçlara dahi erişemediği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların sırf tıbbi tedaviye erişemedikleri için gözlerimizin önünde hayatını kaybettiği bir dünyada, küresel sağlık güvenliğinden ya da vicdandan söz edemeyiz."

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        Sağlık Bakanı ayrıca, tıbbi hizmetlere eşit koşullar altında adil erişimin sağlanması amacıyla tüm uluslara ortak insani değerler etrafında birleşme çağrısını yineleyerek, gelecek nesilleri korumak adına uluslar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının gerekliliğini vurguladı.

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        #Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
        #haberler
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