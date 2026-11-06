Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin organ nakli kapasitesinde dünyada ilk 5'te olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 16. Kongresi'ne katıldı. Türkiye'nin organ nakli alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunduğunu belirten Memişoğlu, ülkede 152 organ nakli merkezinin hizmet verdiğini ve nakil sayısı ile merkez kapasitesi bakımından Türkiye'nin ilk 5 ülke arasında yer aldığını açıkladı.

ORGAN BAĞIŞI SAYISI 5 KAT ARTTI

Organ bağışını artırmak amacıyla geçen yıl yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Bakan Memişoğlu, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden bağış kararının iletilebildiği yeni sistem sayesinde bugüne kadar 188 bin bağış yapıldığını söyledi.

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Bağış sayısının geçen yıla göre 5 kat arttığını belirten Memişoğlu, "Nüfus başına düşen donör sayımız 4,2'yken 2025 yılında 5,6'ya kadar çıkardık. Bu yeter mi bize? Yetmez. Daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE 152 ORGAN NAKLİ MERKEZİ BULUNUYOR

Türkiye'nin organ naklinde insan gücü ve sağlık altyapısı açısından önemli bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, ülkede 152 organ nakli merkezinin bulunduğunu açıkladı.

Bu merkezlerin 74'ünün böbrek, 50'sinin karaciğer, diğerlerinin ise kalp, pankreas ve akciğer nakli alanında hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, Türkiye'nin nakil sayısı ve merkez kapasitesi bakımından dünyada ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi.

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Organ naklinin güçlü bir sağlık sistemi ve ekip çalışması gerektirdiğine dikkat çeken Memişoğlu, "Türkiye'de yapılan karaciğer ve diğer nakillerin başarı oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu görürsünüz. Hem çok yapıyoruz hem de başarılı bir şekilde yapıyoruz" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında sağlık çalışanlarının ve eğitmenlerin önemine de değinen Bakan Memişoğlu, hekimlik ve eğitmenliğin doğrudan insan hayatına dokunan meslekler olduğunu ifade etti.

Bir hastanın iyileşmesinin hekimler için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Memişoğlu, sağlık alanında eğitim veren akademisyenlerin hem hekimlik hem de eğitmenlik görevini üstlendiğini söyledi.

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Memişoğlu, "Hem çok zor hem çok kutsal hem de çok meşakkatli bir meslek yapıyorsunuz. Ben her bir hocamı ellerinden öperek saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.