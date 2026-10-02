Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze arasında sağlık ve bakım alanında işbirliği protokolü

        Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze arasında sağlık ve bakım alanında işbirliği protokolü

        Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığı arasında sağlık ve bakım alanını içeren "İki Köklü Miras, Ortak Bir Gelecek" adlı işbirliği protokolü imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 16:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze arasında sağlık ve bakım alanında işbirliği protokolü

        Şişli'deki Darülaceze Başkanlığında düzenlenen törende, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş ile Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam protokole imza attı.

        Daha sonra basın mensuplarına konuşan Topbaş, ecdadın emanet ettiği en güzel miraslar arasında yer alan iki kurumun bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu işbirliğinin bir tarafında bakım diğer tarafında sağlık yatıyor. Bu iki kurumun da kabiliyetleriyle birlikte ortaya bereketli sonuçlar çıkacak" dedi.

        Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam da işbirliğiyle iki güçlü kurumun sağlık ve bakımı günün şartlarında bir araya getirdiğini belirterek, "İki kurum hem eğitim hem de sağlık alanında birbirinin yaptığı işlere destek olacak. Bu protokol, köklü bakım ve şefkat kültürümüzün günümüze aktarılmış halidir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Protokolün çok kapsayıcı olduğunu aktaran İslam, "Öğrencilerin saha eğitimleri hususunda bizim sağlayacağımız destekler, projeler, laboratuvar imkanları ve sağlık alanında yapılacak işbirlikleri olacak. Aktif yaşlanma, yaşlı sağlığı ve bakım ihtiyaçlarının ilerlediği zamanlarda sağlık hizmetinin güçlü olduğu bir hizmet vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Darülaceze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi için tutuklama talebi!
        Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi için tutuklama talebi!
        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu
        Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Montella'dan istifa sorusuna yanıt!
        Yasa dışı bahiste 33 tutuklama
        Yasa dışı bahiste 33 tutuklama
        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum
        Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum
        Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!
        Hacıosmanoğlu'ndan Gündoğdu'ya: FETÖ’cü, bunları bitir!
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Felsefeci Kuçuradi hayatını kaybetti
        Felsefeci Kuçuradi hayatını kaybetti
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        Hindistanlı pilot yaşananları anlattı
        Hindistanlı pilot yaşananları anlattı
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası