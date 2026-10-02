Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze arasında sağlık ve bakım alanında işbirliği protokolü

Şişli'deki Darülaceze Başkanlığında düzenlenen törende, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş ile Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam protokole imza attı.

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Topbaş, ecdadın emanet ettiği en güzel miraslar arasında yer alan iki kurumun bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu işbirliğinin bir tarafında bakım diğer tarafında sağlık yatıyor. Bu iki kurumun da kabiliyetleriyle birlikte ortaya bereketli sonuçlar çıkacak" dedi.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam da işbirliğiyle iki güçlü kurumun sağlık ve bakımı günün şartlarında bir araya getirdiğini belirterek, "İki kurum hem eğitim hem de sağlık alanında birbirinin yaptığı işlere destek olacak. Bu protokol, köklü bakım ve şefkat kültürümüzün günümüze aktarılmış halidir" ifadelerini kullandı.

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Protokolün çok kapsayıcı olduğunu aktaran İslam, "Öğrencilerin saha eğitimleri hususunda bizim sağlayacağımız destekler, projeler, laboratuvar imkanları ve sağlık alanında yapılacak işbirlikleri olacak. Aktif yaşlanma, yaşlı sağlığı ve bakım ihtiyaçlarının ilerlediği zamanlarda sağlık hizmetinin güçlü olduğu bir hizmet vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.