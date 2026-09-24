Boyun omurgasını tehdit eden 5 hata!

Son yıllarda bilgisayar ve cep telefonu ekranı karşısında geçirilen uzun saatler günlük yaşamın adeta sıradan bir parçası haline geldi. Buna bir de masa başında saatlerce ekrana eğilerek oturmak ya da laptop kullanımı esnasında yanlış duruş pozisyonları eklendiğinde boyun bölgesi zorlanabiliyor ve zamanla ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi yakınmalar ortaya çıkabiliyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İdris Avcı, "Son yıllarda özellikle boyun ağrısı şikayeti ve boyun düzleşmesi (servikal lordoz kaybı) sorunu ile çok daha fazla karşılaşıyoruz. Çalışmalar, uzun süreli ekran kullanımının boyun ağrısı ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Boyun ağrısı her zaman ciddi bir omurga hastalığına işaret etmez ancak tekrarlayan veya giderek artan ağrıların yanı sıra kola yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma ya da güç kaybı gibi belirtiler ortaya çıktığında altta yatan nedenin araştırılması gerekir" dedi.

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Dr. Avcı, boyun omurgasını tehdit eden 5 hatalı davranışı anlattı, korunmaya yönelik önemli uyarılarda bulundu:

Telefon ekranına uzun süre baş öne eğik bakmak

Telefon ekranına bakarken başın uzun süre öne doğru eğilmesi, boyun omurgası ve çevresindeki kasların üzerindeki yükün artmasına neden olur. Telefonla konuşurken ya da telefon ekranına bakarken uzun süre aynı pozisyonda kalmak boyun ve omuz bölgesinde ağrı, sertlik ve yorgunluğa yol açar. Bu nedenle cep telefonunu kullanırken uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı, sık aralıklarla pozisyon değiştirmeli ve boynun üzerindeki yükün azalması sağlanmalıdır.

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Bilgisayar karşısında saatlerce aynı pozisyonda kalmak

Masa başında çalışırken yalnızca oturma şekli değil, aynı pozisyonda uzun süre kalmak da boyun sağlığını olumsuz etkiler. Çalışma sırasında ekranın çok aşağıda ya da çok yukarıda olması, boyun ve omuzların uzun süre hareketsiz kalması ağrı ve kas gerginliğinin artmasına neden olur. Bu nedenle ekranın göz hizasına uygun konumlandırılması, dik oturulması ve düzenli aralar verilmesi önemlidir.

Boyun ağrısında gelişigüzel ağrı kesici kullanmak

Dr. İdris Avcı, “Boyun ağrısı her zaman ciddi bir omurga hastalığı anlamına gelmez ancak tekrarlayan veya giderek artan ağrıyı sürekli görmezden gelmek de doğru değildir. Özellikle kola yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka uzman değerlendirmesi gerekir. Altta yatan neden belirlenmeden ağrı kesicilerin uzun süre ve kontrolsüz kullanılmasıı yan etki riskini artırabilirken, asıl nedenin gözden kaçmasına da neden olabilir” diye konuştu.

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Boyun ağrısı varken bilinçsiz egzersiz yapmak

Boyun ağrısı ortaya çıktığında ağrıyı hafifletmek amacıyla boynu zorlayan germe hareketleri veya kontrolsüz egzersizler yapmak şikayetlerin artmasına neden olabilir. Ağrının kaynağı kas gerginliği, eklem sorunları ya da sinir ve omurilik basısı gibi farklı durumlar olabildiği için her egzersiz her hasta için uygun değildir. Özellikle kola yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı gibi belirtiler varsa egzersize başlamadan önce uzman değerlendirmesi gerekir.

Sosyal medyadaki egzersizleri uygulamaya çalışmak

Dr. İdris Avcı “Sosyal medya platformlarında boyun ağrısını gidermeye yönelik paylaşılan egzersiz ve hareketler, kişinin sağlık durumu değerlendirilmeden uygulandığında önemli sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle boyun çıtlatma, sert germe veya hızlı hareketler içeren uygulamalar bilinçsizce yapılmamalıdır. Boyun ağrısının nedeni belirlenmeli ve uygun egzersizler hekim ya da fizyoterapist önerisiyle planlanmalıdır” dedi.