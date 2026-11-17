Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2024 verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 66,1'i sosyal medya kullanıyor. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 53,5'e, 11-15 yaş grubunda yüzde 79'a yükseliyor. Sosyal medya kullanan çocukların yüzde 97,9'u bu platformları düzenli kullanıyor.

2025'te SAGE Open dergisinde yayımlanan ve İtalya'da 10-12 yaşlarındaki 2 bin 378 çocukla yürütülen araştırma da görünüşü değiştiren filtrelerle beden memnuniyeti arasındaki ilişkiye dikkati çekiyor. Araştırmada, bu tür filtreleri kullanma eğilimi arttıkça çocukların bedenlerinden duydukları memnuniyetin daha düşük olduğu görülüyor. Çocukların sosyal medyada oluşturdukları görüntüyle gerçek hayattaki görünümleri arasında bir ayrım hissetmesi de araştırmanın ele aldığı konular arasında.

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Çocukların, sosyal medyada oluşturdukları görüntüleri gerçek görünümleriyle karşılaştırması, filtrelerin beden algısı üzerindeki etkisini daha da önemli hale getiriyor. Filtreyle değiştirdiği fotoğrafı daha çok beğenen çocuk, zamanla aynadaki doğal görünümünü yetersiz bulabiliyor. Böylece dijital ortamda başlayan karşılaştırma, çocuğun gündelik hayatına da taşınıyor.

"FİLTRELİ GÖRÜNTÜLER DOĞAL GÖRÜNÜMDEN UZAKLAŞTIRIYOR"

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayşegül Tonyalı, bu durumun yalnızca kişinin fotoğraflarını beğenmemesiyle sınırlı kalmadığını belirtti.

Tonyalı, çocukların filtreli görüntülerine alıştıkça gerçek görünümlerinden rahatsızlık duyabildiğini, arkadaşlarıyla görüşmek istemeyebildiğini ve hatta dışarı çıkmaktan kaçınabildiğini ifade etti. Bu tablonun beden algısı açısından ciddi bir risk oluşturduğunu, araştırmaların da söz konusu riski ortaya koyduğunu dile getirdi.

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Tonyalı, çocukların belirli fiziksel özelliklere sahip olmadıklarında beğenilmeyeceklerini ve sevilmeyeceklerini düşünebildiklerine de dikkati çekti.

Küçük bir burun, dar bir çene, belirli bir göz biçimi ya da pürüzsüz bir cilt gibi özelliklerin çocukların gözünde vazgeçilmez güzellik ölçütlerine dönüşebildiğini belirten Tonyalı, bu anlayışın kişinin kendi değerini dış görünüşü üzerinden belirlemesine yol açabildiğini söyledi.

ALGORİTMALARIN OLUŞTURDUĞU GÜZELLİK FANUSUNDA MIYIZ?

Tonyalı'ya göre çocuklara sürekli belirli yüz ve beden özelliklerinin güzel olduğu mesajı verildiğinde, beyinleri bu ölçütlere uygun örnekleri daha fazla fark etmeye başlıyor.

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Filtreli yüzlerin ve benzer görünümlerin sosyal medyada tekrar tekrar karşılarına çıkması, bu görüntüleri çocuklar için olağan ve ideal görünüm haline getirebiliyor. Böylece çocuklar aynaya baktıklarında gördükleri doğal görünümlerinden rahatsızlık duyabiliyor ve kendilerini değiştirmeden beğenilmeyeceklerine inanabiliyor.

Bu algının algoritmalar aracılığıyla daha da güçlendiğini belirten Tonyalı, sosyal medya platformlarının kullanıcıların yalnızca beğendiği ya da paylaştığı içerikleri değil, daha uzun süre incelediği görselleri de dikkate alabildiğini söyledi.

Bir içeriğe kısa da olsa daha uzun süre bakmanın algoritmaya ilgi sinyali gönderebildiğini ifade eden Tonyalı, bunun sonucunda kullanıcıların karşısına benzer içeriklerin daha sık çıkarıldığını anlattı. Örneğin ince bedenler, küçük burunlar, pürüzsüz ciltler ya da belirli yüz hatlarıyla ilgilenen gençlere bu özellikleri öne çıkaran daha fazla görsel sunulabiliyor.

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Tonyalı, dünyanın farklı bölgelerinde çocuk hesapları oluşturularak yürütülen bir araştırmadan söz ederek, araştırmada, bu hesapların başlangıçta çocuklara yönelik içeriklerle etkileşime girdiğini, algoritmaların hesapları daha büyük yaş grubunda değerlendirmeye başlamasının ardından karşılarına çıkan içeriklerin değiştiğini aktardı.

Tonyalı'nın aktardığına göre, iki ila üç haftanın ardından beden algısı, dış görünüş ve filtreli fotoğraflarla ilgili içerikler, hesaplara önerilen paylaşımların yüzde 40 ila 50'sini oluşturabiliyor. Üstelik bu içeriklerin özellikle beğenilmesi de gerekmiyor.

Tonyalı, araştırmada kedi videoları gibi farklı içeriklerin beğenilmesine rağmen algoritmaların tahmin ettiği yaş doğrultusunda kaygı uyandıran ve dış görünüşü öne çıkaran içeriklerin de çocukların karşısına çıkabildiğini söyledi.

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Bu nedenle Tonyalı, filtrelerin yalnızca fotoğrafları değiştiren dijital araçlar olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Bu araçların gençlerin hem kendilerine hem de çevrelerindeki dünyaya bakışını dönüştürdüğünü vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Bu filtre meselesi yalnızca bir filtre değil. Aslında dış dünyayı filtreli görme biçimi.”