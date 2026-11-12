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        Haberler Sağlık COVID-19 zatürreleri yeniden başladı

        COVID-19 zatürreleri yeniden başladı

        COVID-19 vakalarıyla birlikte zatürre vakalarının yeniden görülmeye başladığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların risk altında olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        COVID-19 zatürreleri yeniden başladı

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

        Prof. Dr. Özkaya, zatürrenin dünyada bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlerin önemli nedenlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 2.5 milyon kişinin zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Özkaya, bu ölümlerin yaklaşık 610 bininin 5 yaş altı çocuklarda görüldüğünü kaydetti.

        "ZATÜRRE HAYATİ TEHLİKEYE NEDEN OLABİLİR"

        Herkesin zatürreye yakalanabileceğini ancak bazı kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu dile getiren Özkaya, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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        Akciğer, kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları, diyabet ve bağışıklık sistemini zayıflatan rahatsızlıkların zatürre riskini artırdığını belirten Özkaya, "Zatürre belirtileri arasında ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve genel halsizlik bulunuyor. Hastalık ilerlediğinde solunum yetmezliği ve sepsis gibi ciddi komplikasyonlara, hatta ölüme neden olabiliyor. Özellikle 65 yaş üzerindeki kişilerde ölüm riski daha yüksek. Ciddi pnömokok enfeksiyonlarında erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor" dedi.

        "GRİP AŞISI YAPTIRIRKEN ZATÜRRE AŞISINI DA SORUN"

        Zatürreden korunmada aşılama çalışmalarının önemine dikkat çeken Özkaya, grip aşısı yaptıran kişilerin pnömokok aşısı konusunda da doktorlarından bilgi alması gerektiğini ifade etti.

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        Yaş ilerledikçe bağışıklık sisteminin doğal olarak zayıfladığını hatırlatan Özkaya, "65 yaş üzerindeki sağlıklı yetişkinler bile pnömokok zatürresi riski altında. Üstelik pnömokok zatürresi yalnızca kış aylarında değil, yılın herhangi bir döneminde ortaya çıkabiliyor. Aşılar ciddi hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Kendimizi, ailemizi ve toplumumuzu korumak için önerilen aşıları yaptırmalıyız" diye konuştu.

        "SOĞUK HAVA DOĞRUDAN ZATÜRREYE NEDEN OLMAZ"

        Ailelerin çocuklarını soğuk havalarda ince giyinmemeleri konusunda uyardığını hatırlatan Özkaya, soğuk havanın doğrudan zatürreye neden olmadığını ancak enfeksiyon riskini artırabildiğini söyledi. Zatürrenin bakteri, virüs veya mantarların neden olduğu bir akciğer enfeksiyonu olduğunu belirten Özkaya, "Soğuk ve kuru hava, vücudun solunum yollarındaki savunma mekanizmasını zayıflatabiliyor. Üst solunum yollarındaki kan damarlarının daralması, mikroplarla mücadelede görevli hücrelerin bölgeye ulaşmasını zorlaştırabiliyor. Ayrıca solunum yollarını kaplayan ve mikropları dışarı atan küçük tüycüklerin hareketleri yavaşlıyor" ifadelerini kullandı.

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        Kış aylarında insanların daha fazla kapalı ve yetersiz havalandırılan ortamlarda vakit geçirmesinin enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığını dile getiren Özkaya, grip, RSV ve nezle gibi viral enfeksiyonların da bu dönemde arttığını kaydetti.

        Bu enfeksiyonların akciğerleri etkileyerek ikincil bakteriyel zatürreye zemin hazırlayabildiğini belirten Özkaya, soğuk havalarda solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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        #Covid-19
        #zatürre
        #haberler
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