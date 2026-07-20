Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Dumansız hava için 17 yılda 46 milyonu aşkın denetleme

        Dumansız hava için 17 yılda 46 milyonu aşkın denetleme

        Sağlık Bakanlığınca yürütülen Dumansız Hava Sahası uygulaması kapsamında ülke genelinde 1500 ekip ve 10 bine yakın personelle gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlardan gelen ihbarlar en yakın ekibe yönlendiriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 08:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dumansız hava için 17 yılda 46 milyonu aşkın denetleme

        Sağlık Bakanlığınca, toplum sağlığını korumak, tütün dumanına maruziyeti önlemek ve tütün kullanımını azaltmak amacıyla yürütülen Dumansız Hava Sahası uygulaması kapsamında 2009'dan bu yana 46 milyonu aşkın denetim gerçekleştirildi.

        4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında yürütülen uygulamayla, tütün kullanımının yol açtığı sağlık risklerinin azaltılması ve dumansız yaşam alanlarının korunması hedeflendi.

        Yürürlüğe 19 Temmuz 2009'da giren düzenlemelerle, kahvehane, kafeterya, lokanta ve benzeri işletmelerin kapalı alanlarında tütün ürünü kullanımı yasaklandı. Yapılan düzenlemelerle toplumun yoğun kullandığı bazı açık alanlarda da ilave kısıtlamalar hayata geçirildi.

        REKLAM

        Bu kapsamda havaalanları, terminaller, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar ile sağlık kuruluşlarının giriş kapılarının en az 5 metre çevresinde tütün ürünü kullanımı yasaklandı, kamu kurumlarının açık alanlarında oluşturulabilecek sigara içme alanları ise toplam açık alanın yüzde 30'u ile sınırlandırıldı. Bu alanların bina girişlerinden en az 10 metre uzaklıkta olması zorunlu hale getirildi.

        Ayrıca çocuk parkları, yürüyüş yolları ve spor alanlarında tütün ürünü kullanımı tamamen yasaklanarak, çocukların ve gençlerin dumandan korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

        DİJİTAL DENETİM ALTYAPISI

        Denetim faaliyetleri, Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile dijital ortama taşındı. Planlama, saha koordinasyonu, ihbar yönetimi ve raporlama süreçleri tek merkezden etkin şekilde yürütülmeye başlandı.

        "ALO 184 SABİM" hattı ile "Yeşil Dedektör" mobil uygulaması üzerinden iletilen ihbarların sisteme anlık düşmesi sağlandı. Böylece ihbarların en geç 2 saat içinde değerlendirilerek en yakın denetim ekibine yönlendirilmesine imkan verildi.

        Bu sayede vatandaşların denetim süreçlerine aktif katılımı sağlanırken, ihlallere hızlı ve etkin müdahale imkanı oluşturuldu.

        REKLAM

        TÜRKİYE GENELİNDE KESİNTİSİZ DENETİM

        Bakanlık verilerine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 1500 denetim ekibi ve 10 bine yakın görevli personelle 7 gün 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştiriliyor.

        2009'dan bugüne kadar 46 milyonu aşkın denetim gerçekleştirilirken, Dumansız Hava Sahası uygulamasının sürdürülebilirliği etkin denetim mekanizmasıyla güvence altına alınıyor.

        Denetimler, rutin denetimler, ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimler ve iller arası çapraz denetimler olmak üzere 3 farklı yöntemle yürütülüyor.

        İhbar alınması veya ihlal tespit edilmesi halinde ilgili işletmeye 20 gün içinde en az 3 takip denetimi yapılıyor. Denetim ekipleri, en az 2 kişiden oluşurken, ekiplerde kolluk kuvveti temsilcileri de görev alıyor.

        Denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla 81 ilde görev yapan ekipler, farklı illerle eşleştirilerek her ay çapraz denetimler gerçekleştiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yıldız Tilbe: Biten bir ömrün neyini kutlayacağım

        Bursa'da sahne alan Yıldız Tilbe, doğum günü sürprizi ile karşılaştı. 60 yaşına basan sanatçı, "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım? Bana saçma geliyor. Ama Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur diliyorum" dedi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde
        Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Hakimiyetin tapusu
        Hakimiyetin tapusu
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Rotayı denize çevirdiler
        Rotayı denize çevirdiler
        Siz de bir "Floater Friend" misiniz?
        Siz de bir "Floater Friend" misiniz?
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Dünya Kupası’nda bir ilk!
        Dünya Kupası’nda bir ilk!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        Messi'den bir rekor daha!
        Messi'den bir rekor daha!