GATA'daki hijyen koşullarına ilişkin iddialara soruşturma
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) hijyen koşullarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 09:18 Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki (GATA) hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Ankara’da bir vatandaş, hastalanan anneannesini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Vatandaşın hastanedeki hijyen koşullarına tepki göstererek çektiği video sanal medya üzerinde paylaşıldı. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla hastaneyle ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.
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