Sağlık

Erkeklerde kanser belirtisi!

04.03.2016 - 08:52 | Güncelleme:

Kanserin birçok belirtisi olabilir. Yolunda gitmeyen bir şey olduğunu anladığınızda mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız

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    Erkeklerde sık görülen ve belirtileri göz ardı edildiğinde tedavi süreci geciken kanser türlerinin dikkate alınması gereken belirtilerini Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Bekir Öztürk ile konuştuk.

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    Sık idrara çıkma

    50 yaşın üzerindeki erkeklerin birçoğunda görülen bu sıkıntıya beraberinde idrar problemleri eşlik ediyorsa bu büyük prostat bezinin göstergesi olabilir.

     

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    Mutlaka herhangi bir probleminiz olmasa da 50 yaşından sonra prostat muayenenizi yaptırın. Erken dönemde teşhis edilen prostat kanserinden tedaviyle kurtulmak mümkün.

     

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    Testislerde görülen değişiklikler

    Testislerinizde herhangi bir şişlik ya da ağrı hissederseniz hemen bir üroloji uzmanına başvurun. Testis kanseri, prostat kanserinin aksine çok hızlı ilerleyen bir kanser türüdür. 

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    Hekiminiz muayenenin yanı sıra kan testleri ve ultrason kontrolü isteyebilir.

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YORUMLAR 52
  • Misafir 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:20
    Saglikli yasayanlar 75 yil yasamayanlar 3900 hafta yasiyorlarmis...! Panik yok hayatin tadini cikarin itikatli olun ...:thumbsup:
  • Misafir 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:39
    Kitap insanın en yakın arkadaşıdır.
  • Misafir 01 Şubat 2018 Perşembe 11:12
    sağlıklı yaşam için stersten uzak durmalı ve spor yapmalıyız
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