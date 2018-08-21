Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;
-Susuzluk hissi -Ağız kuruluğu -Yorgunluk
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-Endişe ve hassasiyet -Koyu sarı idrar -Cilt kuruluğu
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-Kabızlık -Baş dönmesi -Baş ağrısı
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-Ağız kokusu -Tatlı isteği -Kas krampları
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Vücudunuzun ciddi miktarda susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler ise;
-Aşırı susuzluk hissi -Hızlı kalp atışı -Bilinç kaybı
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-Hızlı nefes alıp verme -Boş boş bakma -Düşük tansiyon
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-Ciltte aşırı kuruluk ve çatlaklar -Şiddetli baş dönmesi -Çok koyu renk idrar ya da idrarın oldukça nadir gelmesi -Sıcak havalarda bile terlememek
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İnsan vücudunun yüzde 60-80'i sudur. Yeterince su içmediğinizde ise... Kanınızdan yüzde 8'e kadar su eksilir. Bu, damarlarınızın daralmasına, kanın pıhtılaşmasına ve yüksek tansiyona neden olur. Kalp krizi ve inme riskini artırır.
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Hücreler arası boşluktan yüzde 26'ya kadar su eksilir. Bu, asit seviyesinde artışa, guta, böbrek taşlarına, kemiklerin kırılganlaşmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.
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Hücrelerinizden yüzde 66'ya kadar su eksilir. Bu da, yüksek kolesterol, zayıf metabolizma ve erken yaşlanmaya neden olur.
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Susuz kalan hücreler yağı etkili bir şekilde yakamaz. Bu durumda obezite kaçınılmaz olur.
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