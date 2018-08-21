Sağlık

Kiloya göre su içme rehberi

30.10.2016 - 14:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Günde ne kadar su içilmeli? İşte kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı...

  • 1 Kiloya göre su içme rehberi...
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    Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?

    Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.

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  • 2 Kiloya göre su içme rehberi...
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    Günde ne kadar su içilmeli? (Kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı)

    9 kilo: 0.25 litre
    18 kilo: 0.5 litre
    27 kilo: 0.75 litre
    36 kilo: 1 litre

  • 3 Kiloya göre su içme rehberi...
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    45 kilo: 1.25 litre
    54 kilo: 1.5 litre
    63 kilo: 1.75 litre
    72 kilo: 2 litre
    81 kilo: 2.25 litre

  • 4 Kiloya göre su içme rehberi...
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    90 kilo: 2.5 litre
    99 kilo: 2.75 litre
    108 kilo: 3 litre
    117 kilo: 3.25 litre

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  • 5 Kiloya göre su içme rehberi...
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    Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;

    -Susuzluk hissi
    -Ağız kuruluğu
    -Yorgunluk

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YORUMLAR 12
  • Misafir 20 Mart 2018 Salı 11:43
    SU HAYATTIR..
  • Misafir 27 Kasım 2017 Pazartesi 11:37
    Su için arkadaşlar. Öyle arkadaşlarım var ki sadece yemekte su içer.
  • Misafir 11 Ağustos 2017 Cuma 19:56
    azı kâr çoğu zarar. haddinden fazla su içmek, kandaki akyuvarların çoğalmasına sebep olur. ve kansere yol açar.
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