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        Haberler Sağlık Hantavirüs salgını sona eriyor

        Hantavirüs salgını sona eriyor

        Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, toplam vaka sayısının 3'ü ölümlü toplam 13'te kaldığını belirterek, "Durum stabil olup, salgın sona ermek üzeredir" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 03:32 Güncelleme:
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        Hantavirüs salgını sona eriyor

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından hantavirüs salgınına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Ghebreyesus, salgının başında Güney Afrika’da tespit edilen 2 vakanın tüm temaslılarının takip sürecinin tamamlandığını ve ek vaka bildirilmediğini açıkladı.

        Ghebreyesus, İspanya ve Hollanda’daki temaslıların da karantina ve takip süreçlerinin tamamlandığını belirterek, 25 Haziran itibarıyla 30 temaslının hâlâ takipte olduğunu bildirdi.

        Ghebreyesus açıklamasında şunları kaydetti:

        "Salgının başında Güney Afrika'da tespit edilen 2 vakanın tüm temaslıları takip sürelerini tamamlamış olup, ek vaka bildirilmemiştir. İspanya ve Hollanda'daki herkes için MV Hondius mürettebatı dahil olmak üzere, karantina ve takip süreleri de tamamlanmıştır. 25 Haziran itibarıyla 30 temaslı hâlâ takip altında. Toplam vaka sayısı 13 olarak kalmakta olup, 3 ölüm vakası dahil. Durum stabil olup, salgın sona ermek üzeredir. DSÖ, yanıt sürecine dahil olan tüm ülkelere işbirlikleri için teşekkürlerini sunar.”

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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