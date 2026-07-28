Hepatit B ve Hepatit C'de erken tanı neden önemli?

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülnur Kul, 28 Temmuz "Dünya Hepatit Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün, bu yılki temasının, "Hepatitte Engelleri Ortadan Kaldıralım" olduğunu belirtti.

Kul, Hepatit B ve C'nin kan, sterilize edilmemiş tıbbi aletler, ortak enjektör kullanımı, korunmasız cinsel temas ve anneden bebeğe geçiş yoluyla bulaştığını söyledi.

Hepatit B ve C'nin halk arasında "sarılık" olarak da bilindiğini ifade eden Kul, bu hastalıkların çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ve hastalığın son evresinin siroz, karaciğer kanseri ya da karaciğer yetmezliği gibi komplikasyonlarla bulgu verdiğini aktardı.

Kul, Türkiye'de Hepatit B'nin görülme sıklığının yüzde 5'in, Hepatit C'nin ise yüzde 1'in altında olduğuna dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığının Türkiye Viral Hepatit Kontrol Programı kapsamında yürüttüğü çalışmalarla toplumsal farkındalığın artırılmasının, Hepatit B aşılamasının yaygınlaştırılmasının ve Hepatit C hastalarının tedaviye erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

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Hepatit B'ye karşı etkili ve güvenli olan aşının 1998'den bu yana çocukluk aşı takviminde yer aldığını anımsatan Kul, Türkiye'nin aşılama oranlarında yüzde 95'in üzerinde başarıya ulaştığını ifade etti.

Kul, Hepatit C'de de yüzde 95'in üzerinde tedavi başarısı sağlanabildiğini kaydetti.

"Hastamız tedavi olmasaydı karaciğer yetmezliği gibi komplikasyonlarla karşımıza gelebilirdi"

Etlik Şehir Hastanesi'nde takip ettikleri hastası Bahri Balkan'ın tedavisine ilişkin bilgi veren Kul, "Hastamız Hepatit B için tedavi olmasaydı daha uzun süreçte siroz, karaciğer yetmezliği ya da karaciğer kanseri gibi daha ciddi komplikasyonlarla karşımıza gelebilirdi" dedi.

Hepatit B hastalığında iştahsızlık, halsizlik, bulantı, kusma, sarılık ve karaciğer yetmezliğine bağlı vücutta ödem gibi belirtilerin görülebileceğini ifade eden Kul, bu hastalarda ilaç tedavisi gerekmese bile düzenli hekim takibinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tedavi öncesinde hastası Balkan'ın karaciğer testlerinin normalden yaklaşık üç kat fazla çıktığını aktaran Kul, "Hastamızın yüksek değerleri tedaviyle beraber gerilemeye başladı. Şu an normal aralıkta seyrediyor. Hepatit B'nin bulaştırıcılığı saptadığımız değer olan HBV DNA değeri milyonlu değerlerdeydi şu an 10'nun altına düştü, sıfırlandı olarak kabul ediyoruz. Bulaştırıcılığının da yok diyecek kadar azaldığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

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"HEPATİT HASTALARI GÜNLÜK YAŞAMLARINA NORMAL DEVAM EDEBİLİRLER"

Hepatit C hastası Salih Çetinkaya'nın tedavi sürecine ilişkin de bilgi veren Kul, bu hastalıkta tedavinin hastanın durumuna göre 8 ila 12 hafta sürdüğünü, kısa sürede etkili sonuçlar alındığını söyledi.

Çetinkaya'ya uygulanan tedavinin ardından ikinci haftadaki kontrolde virüsün saptanamaz düzeye indiğini belirten Kul, "Hastamızın 3 milyonun üzerinde Hepatit C yükü vardı. İkinci haftasında kontrol kanına baktığımızda Hepatit C'nin sıfırlandığını gördük. Hastamız, 'Bunun tedavisi yok, çevreme de bulaştırmamak için dikkatli olmalıyım' diyordu. Hepatit hastaları günlük yaşamlarına normal devam edebilirler, hastalık kan ve cinsel temasla bulaşıyor. Yakınlarına sarılmasında, aynı evde oturmasında ya da sosyal hayatına devam etmesinde hiçbir engel yok" bilgisini verdi.

Kul, tedaviye zamanında başvurmanın hastalığın seyrini değiştirdiğinin altını çizerek, "Hepatit B ve Hepatit C'de erken tanı tedavi başarısını artırmakta. Hastalarımızın Hepatit B ve Hepatit C nedeniyle tedavileri şu an aktif şekilde devam ediyor. Bulaştırıcılıkları yok denecek kadar azaldı. Hepatit B ve Hepatit C hastalarımızın karaciğer fonksiyon testleri yükselmeye devam etseydi karşımıza karaciğer yetmezliğiyle gelebilirlerdi ve yoğun bakım şartlarında takip etmemiz ayrıca acil karaciğer nakline gitmemiz gereken hastalardan olabilirlerdi" ifadelerini kullandı.

"HASTALIK VÜCUDUMDAN YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE GİTTİ"

51 yaşındaki Bahri Balkan, 18 yaşındayken Hepatit B hastalığının bulunduğunun öğrenildiğini belirten Balkan, karaciğer kan değerlerinin yükselmesi üzerine 1 yıl önce tedaviye başladığını anlattı.

Tedavinin ardından kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Balkan, "Hepatit B dünyada fazla bilinse de ülkemizde az biliniyor çok fazla kişi taşıyıcı olabiliyor. Taşıyıcılığın en olumsuz durumu hastalığı başka kişilere bulaştırmak. Benim en çok çekindiğim durumdu. Bu nedenle tedaviye başlanılması ve hastaların takip edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hepatit C tanısı ile hastanede tedavi gören 47 yaşındaki Salih Çetinkaya ise şunları kaydetti: "Tedaviyle hastalık, vücudumdan yüzde 95'in üzerinde gitti. Psikolojik olarak artık rahatım bulaştırıcı olduğunu bildiğim için eskiden çekiniyordum artık çok şükür bu durum yok. Yorgunluk şikayetim vardı tedaviden bu yana şikayetim gitti. Şu anda tedavim bitmek üzere çocuklarımla mutlu ve huzurluyum hastalıkları olanların tedavi olmalarını tavsiye ediyorum."