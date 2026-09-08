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        Haberler Sağlık İki yılda 158 milyon kronik hastalık taraması yapıldı

        İki yılda 158 milyon kronik hastalık taraması yapıldı

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, aile sağlığı merkezlerinde son iki yılda gerçekleştirdikleri 158 milyon kronik hastalık taraması sayesinde 14 milyondan fazla erken teşhis koyarak hastalıklara zamanında müdahale ettiklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        İki yılda 158 milyon kronik hastalık taraması yapıldı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Sağlıkla yaş alalım, sağlıklı kalalım" çağrısı yaptı.

        Memişoğlu, 8 binden fazla aile sağlığı merkezinde görev yapan 31 bin aile hekimiyle kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerini titizlikle yürüttüklerini vurgulayarak, "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz 158 milyon kronik hastalık taraması sayesinde 14 milyondan fazla erken teşhis koyarak hastalıklara zamanında müdahale ettik. Unutmayalım, erken teşhis, sağlıklı bir geleceğin en önemli adımlarından biridir. Koruyucu sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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        KRONİK HASTALIKLARLA MÜCADELEDE ERKEN TANI VE DÜZENLİ İZLEM ÖNEM TAŞIYOR

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Haftası'nın 5. gün temasının bu yıl "Sağlıkla Yaş Al, Sağlıklı Kal" olarak belirlendiği aktarıldı.

        Bu kapsamda, Türkiye genelinde düzenlenecek etkinliklerle, diyabet, hipertansiyon, obezite, böbrek hastalığı, KOAH, inme ve kalp-damar hastalıklarında risk farkındalığının artırılması, düzenli izlem ve erken müdahalenin önemine dikkati çekilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Sağlıklı ve kaliteli yaşam yıllarının uzatılabilmesi için kronik hastalıklarla etkin şekilde mücadele edilmesi gerektiği dile getirilen açıklamada, bu kapsamda hastalıkların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik risk faktörleriyle mücadele edilmesi, taramalarla erken tanı konulması, uygun tedavinin uygulanması ve düzenli izlemlerin yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.​​​​​​​

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        Açıklamada, kronik hastalıklarla mücadelede önlenebilir risk faktörleriyle mücadelenin önemli bir yer tuttuğu, bu kapsamda, 81 ilde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sigara bırakma, kronik hastalıklar ve yaşlı sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve psikososyal destek alanlarında risk faktörlerine yönelik ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunulduğu bilgisi verildi.

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        #Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
        #Halk Sağlığı Haftası
        #haberler
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