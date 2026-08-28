İtalya'da Batı Nil virüsü alarmı: 17 ölü, 432 vaka

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü’nden (ISS) bugün yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarının varlığı ve mücadelesine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, İtalya'da 1 Ocak ile 26 Ağustos arasında doğrulanmış 432 Batı Nil virüsü vakası kaydedildiği ve bu virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Geçen yıl aynı dönemde 430 vaka ve 27 ölüm olduğu hatırlatılan açıklamada, Batı Nil virüsü'nün ülkede dolaşımda olduğu kent sayısının da 66'ya çıktığı bildirildi.

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BATI NİL VİRÜSÜ

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırmasından​​​​​​​ itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.