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        Haberler Sağlık İtalya'da Batı Nil virüsü sebebiyle yıl başından beri 432 vaka, 17 ölüm kaydedildi

        İtalya'da Batı Nil virüsü sebebiyle yıl başından beri 432 vaka, 17 ölüm kaydedildi

        İtalya'da yıl başından 26 Ağustos tarihine kadar olan sürede 432 Batı Nil virüsü vakası kaydedildiği ve aynı dönemde 17 kişinin bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 09:16 Güncelleme:
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        İtalya'da Batı Nil virüsü alarmı: 17 ölü, 432 vaka

        İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü’nden (ISS) bugün yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarının varlığı ve mücadelesine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

        Açıklamada, İtalya'da 1 Ocak ile 26 Ağustos arasında doğrulanmış 432 Batı Nil virüsü vakası kaydedildiği ve bu virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

        Geçen yıl aynı dönemde 430 vaka ve 27 ölüm olduğu hatırlatılan açıklamada, Batı Nil virüsü'nün ülkede dolaşımda olduğu kent sayısının da 66'ya çıktığı bildirildi.

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        BATI NİL VİRÜSÜ

        Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

        Sivrisineğin ısırmasından​​​​​​​ itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

        Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

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        #Batı Nil Virüsü
        #haberler
        #italya
        #İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü
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