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        Haberler Sağlık Karın ağrısının ardından 15 kilo kitle çıktı

        Karın ağrısının ardından 15 kilo kitle çıktı

        Malatya'da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Fatma Avşar'ın karnında tespit edilen 15 kiloluk kitle, operasyonla çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 09:55 Güncelleme:
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        Karın ağrısının ardından 15 kilo kitle çıktı

        Kentte yaşayan Fatma Avşar karnındaki ağrı ve şişkinlik şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde Avşar'ın karnında kitle tespit edildi. Sol yumurtalığından kaynaklandığı değerlendirilen ve 40 santimetrenin üzerinde büyüklüğe ulaşan yaklaşık 15 kilo ağırlığındaki kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

        KARIN AĞRISI VE ŞİŞLİĞİ ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Yıldırım, hastanın yaklaşık 1-1,5 aylık süreçte başlayan karın şişliği ve ağrı şikayetleriyle başvurduğunu belirterek şunları söyledi: "Yapılan muayene, görüntüleme ve diğer tanısal değerlendirmelerde, sol yumurtalık kaynaklı olduğu değerlendirilen, karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran ve akciğerler üzerine baskı oluşturan yaklaşık 35 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Kitlenin hızlı büyümesi nedeniyle cerrahi müdahale kararı alındı."

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        15 KİLOLUK KİTLE ÇIKARILDI

        Gerçekleştirilen operasyonda kitlenin beklenenden daha büyük olduğu görüldü. Cerrahi sırasında kitlenin 40 santimetrenin üzerinde büyüklüğe ve yaklaşık 15 kilogram ağırlığa ulaştığı belirlendi. Kitle çıkarılarak patolojik incelemeye gönderilirken, karın içerisindeki diğer organlar da ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Bu büyüklükteki yumurtalık kaynaklı kitlelerin nadir görülür. Çıkarılan kitlenin kesin tanısı patolojik inceleme sonucunda belli olacak. Yumurtalık kitleleri tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyebilir. Büyüdüklerinde çok hızlı şekilde bası semptomlarına neden olabilir ve hiçbir belirti vermeden yalnızca karında bir şişkinlikle ortaya çıkabilir. Hızlı büyüyen, çok büyük boyutlara ulaşan ve özellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan kitleler, ileri değerlendirme gerektiren kitleler olarak kabul edilmelidir."

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        Hasta Fatma Avşar yapılan operasyondan dolayı doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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