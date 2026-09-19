LÖSEV'den Sağlık Bakanlığı'na "KİTBANK" çağrısı

LÖSEV Kurucu Başkanı, Pediatrik Hematolog ve Onkolog Dr. Üstün Ezer, 19 Eylül Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü kapsamında açıklama yaptı.

Kök hücre naklinin yalnızca lösemi tedavisiyle sınırlı olmadığını kaydeden Ezer, lenfomalar, talasemi (Akdeniz anemisi) ve bazı doğuştan bağışıklık sistemi hastalıklarında da nakil uygulanabildiğini bildirdi. Çocuk hastaların yanı sıra yetişkin hastalarda da kök hücre nakli yapıldığını dile getiren Ezer, LÖSEV Lösante Hastanesi’nde yetişkin lösemi ve lenfoma hastalarının da nakil programına alınabildiğini aktardı.

Ezer, özellikle çocukluk çağındaki bazı doğumsal hastalıklarda erken dönemde gerçekleştirilecek uygun nakillerin çocuğun geleceğini değiştirebildiğini vurgulayarak, "Çocukluk çağında yapacağımız kök hücre nakilleriyle o çocukların sağlıklı bireyler olarak büyümelerini sağlayabiliriz" dedi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "KİTBANK" ÇAĞRISI

Kök hücre bağışına ilişkin en yaygın endişelerden birinin, bağış sonrasında vericinin kendi kök hücrelerinin azalacağı yönündeki düşünce olduğunu ifade eden Ezer, "Kök hücreler azalmıyor. Topladığımız hücreler kemik iliğinde yeniden yapılıyor ve kan yapımı devam ediyor." ifadelerini kullandı. Kök hücrelerin önemli bir bölümünün kandan toplanabildiğini anlatan Ezer, işlemin kan bağışını andıran bir sistemle gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'deki donör bankacılığı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ezer, LÖSEV'in yaklaşık 18 yıl önce kendi bünyesinde geniş kapsamlı bir kemik iliği bankası kurmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu ve projeye "KİTBANK – Kemik İliği Transplant Bankası" adını verdiklerini aktardı.

Hedeflerinin bir milyon gönüllü vericiye ulaşabilecek bir sistem oluşturmak olduğunu söyleyen Ezer, gerekli altyapıyı hazırlamalarına rağmen Bakanlıktan izin alamadıklarını dile getirdi.

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Türkiye'de bugün ulusal sistemin TÜRKÖK üzerinden yürütüldüğünü hatırlatan Ezer, LÖSEV'in de donör kazanımı ve veri bankacılığı sürecine dahil edilmesini istedi. Ezer, "Gelin LÖSEV'e de bu izni verin. Biz bunu yapabilecek güçteyiz, tamamen ücretsiz yapabilecek güçteyiz. Çok daha büyük bir kemik iliği bankası oluşturalım" diyerek Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

AHMET CEMAL İÇİN UYGUN DONÖR ARANIYOR

LÖSEV Lösante Hastanesi'nde tedavisi süren Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Ahmet Cemal Müftüoğlugil'in durumuna da değinen Ezer, yurt dışında eğitim görmek için burs kazandıktan kısa süre sonra lösemiye yakalanan genç hastanın tedavi sürecinin başarılı ilerlediğini ve hastalığın kontrol altına alındığını söyledi.

Ezer, "Ahmet Cemal hastanemize geldi, tedavileri başladı ve çok başarılı gitti. Hastalığı yendik ancak tekrarlama riski çok yüksek. Ona uygun kemik iliği naklini yapabilirsek hayatına sağlıklı şekilde, eğitimine ve araştırmalarına devam edebilecek" dedi.