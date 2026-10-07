Meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 1'i erkeklerde ortaya çıkıyor

Prof. Dr. Alihan Gürkan, erkeklerde görülen meme kanseri ve cerrahisi hakkında bilgiler paylaştı. Gürkan, dünya genelinde tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 1'inin erkeklerde ortaya çıktığını kaydetti.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında kadınlara yönelik tarama ve erken teşhis çağrıları öne çıkarken, erkeklerde de görülebilen meme kanserine dikkat çekildi. Dünya genelindeki meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 1'inin erkeklerde görüldüğü belirtilirken, erkeklerde meme kanseri görülme sıklığının son 25 yılda yüzde 26 arttığı bildirildi.

Prof. Dr. Gürkan, erkeklerin memede veya koltuk altında ortaya çıkan kitle, meme başı akıntısı ve cilt değişikliklerini ihmal etmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Gürkan, erkeklerde görülen meme kanseri ve cerrahi tedavisi hakkında bilgi verdi. Türkiye'de ulusal kayıtların sınırlı olduğunu belirten Gürkan, yılda yaklaşık 200-250 yeni erkek meme kanseri vakası görüldüğünü, bazı merkez verilerinde ise bu sayının daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

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"ERKEKLERDE MEME KANSERİ DE GÜNDEME GETİRİLMELİ"

ABD'de bu yıl 2 bin 670 erkeğe invaziv meme kanseri tanısı konulmasının beklendiğini belirten Gürkan, "Dünya genelinde tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 1'i erkeklerde ortaya çıkmaktadır. Amerikan Kanser Derneği'nin 2026 tahminlerine göre ABD'de bu yıl yaklaşık 2.670 erkeğe invaziv meme kanseri tanısı konulması ve 530 erkeğin bu hastalıktan hayatını kaybetmesi beklenmektedir. Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda yalnızca tarama oranlarını artırmak yetmez. Hastalığın herkes için geçerli olduğunu, erkeklerin de risk altında olduğunu ve erken teşhisin onlar için de hayat kurtardığını hatırlatmak gerekmektedir'' dedi.

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AİLESİNDE MEME KANSERİ OLAN HERKES DİKKATLİ OLMALI

Meme kanseri sadece kadınlarda değil erkeklerde de görüldüğünün altını çizen Prof Dr. Gürkan, "Erkeklerde meme dokusu az olduğu için kitleler daha kolay hissedilebilir. Buna rağmen birçok erkek "meme kanseri erkeklerde olmaz" yanılgısıyla sert kitle, meme başında içe çekilme, akıntı, cilt değişikliği gibi şikayetleri önemsememekte veya utanç nedeniyle doktora gitmeyi ertelemektedir. BRCA mutasyonu taşıyan erkeklerde risk 100 kata kadar çıkabilir; aile öyküsü olanlar özellikle dikkatli olmalıdır. Özellikle ailesinde erkek meme kanseri öyküsü olan kadınların çok daha dikkatli olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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TANI İÇİN GEÇ KALINIYOR

Meme kanserine yakalanmamak için dikkat edilmesi gereken konulara değinen Gürkan, "Erkek hastalarda tanı genellikle daha geç evrede konmaktadır. Bu da sağ kalım oranlarını olumsuz etkilemektedir. Erken evre tümörlerde 5 yıllık sağkalım yüksek olsa da bölgesel ve metastatik olanlarda çok düşmektedir. Türk Onkoloji Grubu'nun bir çalışmasında ileri evre erkek meme kanseri oranının yüzde 30 civarında olduğu belirtilmiştir. Erkekler de memede veya koltuk altında yeni kitle, şekil değişikliği, meme başı akıntısı veya cilt değişikliklerini önemsemeli ve hekime başvurmalıdır. Özellikle birinci derece akrabalarda meme veya yumurtalık kanseri öyküsü olan erkekler genetik danışmanlık ve risk değerlendirmesi için yönlendirilmelidir. Sağlık profesyonelleri ve kamuoyu, meme kanseri farkındalık çalışmalarında erkekleri de kapsayan mesajlar üretmelidir. "Pembe" yalnızca kadınlara ait bir renk olmamalıdır'' ifadelerine yer verdi.

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"BELİRTİLERİ İHMAL ETMEYİN"

Hastalıkla ilgili belirti olması durumunda gerekli tedavilerin geciktirilmemesi konusunda hastaneye başvurmalarını belirten Gürkan, "Erkeklerde meme kanseri tanısı genellikle fizik muayene ile başlar. Genellikle meme başı altında ağrısız sert kitle, meme başında içe çekilme, akıntı veya cilt değişikliği gibi belirtiler değerlendirilir. Şüphe halinde ultrason ve/veya mamografi yapılır; kesin tanı için ultrason veya mamografi eşliğinde ince iğne veya kor biyopsi ile doku örneği alınır. Biyopsi sonucuyla tümör tipi, hormon reseptör durumu ve HER2 durumu belirlenir; gerekirse lenf nodu değerlendirmesi, ileri görüntüleme ve genetik testler eklenir" diye konuştu.

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KADINLARA YAPILAN CERRAHİDEN FARKI YOK

Erkeklerdeki meme kanserinin kadınlardaki meme kanseri ile farkı olmadığına değinen Prof. Dr. Gürkan "Cerrahi gerektiğinde yaklaşım kadınlardakiyle benzerdir, ancak erkeklerde meme dokusu sınırlı olduğu ve tümörler sıklıkla meme başına yakın yerleştiği için en sık uygulanan yöntem memenin çıkarılmasıdır. Bu cerrahide meme dokusu, meme başı ve çevresiyle birlikte çıkarılır. Koltuk altı lenf bezlerinin durumunu değerlendirmek için örnekleme yapılır; tutulum varsa koltuk altı temizlenir. Uygun seçilmiş erken evre vakalarda, tümör boyutu ve yerleşimi uygunsa, meme koruyucu cerrahi de mümkün olup sonrasında radyoterapi önerilir. Ameliyat sonrası evreye ve tümör özelliklerine göre hormon tedavisi, kemoterapi veya radyoterapi planlanır'' dedi.