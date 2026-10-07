Mevsim geçişleri ruh sağlığını etkiliyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Görkem Karakaş Uğurlu, mevsim geçişlerinin ruh sağlığı üzerine etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Gün ışığındaki azalmanın beyin üzerinde etkileri olduğunu belirten Uğurlu, yetersiz fiziksel aktivite ve sosyal yaşamın da duygusal durum üzerinde değişikliklere yol açabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Uğurlu, bu değişikliklerin her zaman psikiyatrik sorunlarla ilişkili olmadığına işaret ederek, mevsimlerin kişilerin duygu durumları üzerinde farklı etki yaratabildiğini ifade etti.

Özellikle mevsim geçişlerinde kişilerin evden daha az çıkma, daha fazla uyuma ve yemek yeme eğiliminde olabileceğini belirten Uğurlu, sosyal ilişkilerde azalma ve fiziksel aktivitelerde yavaşlamanın da görülebildiğini söyledi.

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"ŞİDDET VE SÜRE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Mevsim geçişlerinde yaşanan ruhsal değişikliklerin değerlendirilmesinde iki faktörün öne çıktığını bildiren Uğurlu, "Bir değerlendirme yapmamız açısından bizim için şiddet ve süre oldukça önemli. Bu değişimlerin varlığı ne kadar şiddetli oluyor ve günlük yaşamımızı ne kadar etkiliyor. Bizim günlük rutinlerimizi sürdürmemizi ne kadar etkiliyor, bu önemli" dedi.

Prof. Dr. Uğurlu, şöyle konuştu: "En az iki hafta süreyle şiddetli olacak ve günlük yaşamımızı etkileyecek düzeyde değişikliklerin var olması gerekiyor. Bunların içerisinde bir depresif duygu durumundan, isteksizlikten, moral bozukluğundan, eskiden yaptığımız aktiviteleri yapmaktan keyif alamamaktan bahsediyorsak, bunların süresi en az iki hafta olmalı. Buna eşlik eden de birtakım iştah ve uyku değişikliklerinin varlığı, fiziksel aktivitede azalma gibi belirtileri bununla birlikte görüyor olmamız gerekiyor."

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Bipolar bozuklukta görülen depresyon ve mani dönemlerinin mevsimsel değişikliklerden etkilenebileceğini ifade eden Uğurlu, sağlığın korunmasında uyku düzenine dikkat edilmesinin, belli bir saatte yatılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Uğurlu, fiziksel egzersizin de ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.