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        Haberler Sağlık Önlenebilir ölümlerin yarısı akciğer hastalıklarından

        Önlenebilir ölümlerin yarısı akciğer hastalıklarından

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, akciğerlerin gün boyunca yaklaşık 10 bin litre havayla temas ettiğine dikkat çekerek, hava kirliliği, sigara ve kanserojen maddelere maruziyetin azaltılmasıyla akciğer hastalıklarının önemli bölümünün önlenebileceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Önlenebilir ölümlerin yarısı akciğer hastalıklarından

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, akciğerlerin gün boyunca yaklaşık 10 bin litre havayla temas ettiğine dikkat çekerek, hava kirliliği, sigara ve kanserojen maddelere maruziyetin azaltılmasıyla akciğer hastalıklarının önemli bölümünün önlenebileceğini söyledi.

        25 Eylül Dünya Akciğer Günü dolayısıyla akciğer sağlığının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, akciğer hastalıklarının dünya genelinde önemli bir ölüm nedeni olduğunu belirterek, "Akciğer kanseri, astım, KOAH, tüberküloz, başta zatürre olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları ve COVID-19 tüm dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar grubunu oluşturmaktadır. Enfeksiyoz ve enfeksiyon dışı akciğer hastalıklarına bağlı ölümler toplamda tüm ölümlerin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Akciğerleriniz yaşadığınız dış çevrenin filtresi gibi çalışır. Normal bir insan günde 20 bin kez nefes alıp verir. Her nefeste yaklaşık 500 ml yani yarım litre dış ortamdaki hava akciğerlerinize gelir. Bu şu demektir; akciğerleriniz bulunduğunuz ortamdaki yaklaşık 10 bin litre havayı 1 günde alır ve temizler. Hava kirliliği, bakteriler, alerjenler, sigara, tozlar, virüsler, kanserojen maddeler dahil birçok zararlı madde bu 10 bin litre hava ile akciğerlerinize gelir ve hastalık yapabilir" şeklinde konuştu.

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        "BİRKAÇ VİRÜSLE AYNI ANDA MÜCADELE EDİYORUZ"

        Okulların açılmasıyla son günlerde artan grip salgını sonrası çok sayıda genç ve yaşlı hastanın grip sonrası zatürre tanısıyla hastaneye başvurduğunu belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu vakaların büyük bölümünün viral enfeksiyonlar sonrası görüldüğünü söyledi. Özkaya, "Okulların açılması ile son günlerde artan grip salgını sonrası çok sayıda genç ve yaşlı hastamız grip sonrası zatürre tanısı ile hastaneye başvurmaktadır. Bunların büyük kısmı viral enfeksiyonlar sonrası olup, COVID-19 da hala toplumu etkilemektedir. İnsanlarımız artık çok kolay zatürre olmaktadırlar ve bunu vücut direncinin ya da bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlamaktadırlar. Bu birkaç virüsün, grip, COVID-19 ve RSV gibi birkaç virüsün toplumda aynı anda dolaşıyor olmasına bağlıdır. Artık bizi hasta edebilecek toplumda tek bir virüs değil, birkaç düşman ile mücadele etmemize bağlı olarak kolay zatürre oluyoruz" dedi.

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        "GENÇ YAŞTA GÖRÜLEN AKCİĞER KANSERİ VAKALARI KORKUTUYOR"

        Akciğer hastalıklarının önlenmesinde özellikle çocukluk döneminden itibaren zararlı maddelere maruziyetin azaltılmasının önemine dikkat çeken Özkaya, genç yaşta ve sigara kullanmayan kişilerde görülmeye başlayan akciğer kanseri vakalarının araştırıldığını belirtti.

        Özkaya, "Ama asıl bizi korkutan ve şu an tüm dünyada tartışma konusu olan nokta ise genç yaşta görülmeye başlayan ve daha ölümcül seyreden genç akciğer kanseri vakalarıdır. Özellikle sigaradan bağımsız yani sigara içmeyen gençlerde ortaya çıkan bu ölümcül akciğer kanserinin nedeni araştırılıyor. Bunun özellikle genç ve çocukluk döneminde akciğerlerin ve vücudun maruz kaldığı kanserojen maddelere odaklanıyoruz. Erken dönemde yapılan kanserojen madde içeren makyaj malzemelerinin kullanımı, pestisit içeren sebze ve meyvelerin hem solunması hem de ağız yoluyla alınması risk olarak düşünülmektedir. 25 Eylül’deki Dünya Akciğer Günü’nün bu seneki sloganı ’Ömür Boyu Akciğer Sağlığı’ olup, çocukluk döneminde sağlıklı akciğer gelişimini desteklemekten, yetişkinlik ve yaşlılık boyunca solunum sağlığını korumaya kadar her türlü eylemi içermektedir" ifadelerini kullandı.

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        #akciğer kanseri
        #haberler
        #dünya akciğer günü
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