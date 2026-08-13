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        Haberler Sağlık Organ bağışında 143 bin 887 kişi dijital vasiyet oluşturdu

        Organ bağışında 143 bin 887 kişi dijital vasiyet oluşturdu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143 bin 887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2 milyon 510 bin 18 organ ve dokunun bağışlandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        Organ bağışı için 143 bin 887 dijital vasiyet
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        Bakan Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlar için çok daha kolay hale getirdiklerini anımsattı.

        Memişoğlu, şunları kaydetti: "O günden bugüne, 143 bin 887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı. 2 milyon 510 bin 18 organ ve doku nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandı."

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