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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Kut Sarpyener hayatını kaybetti

        Prof. Dr. Kut Sarpyener hayatını kaybetti

        Türk Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Kut Sarpyener hayatını kaybetti. Sarpyener'in cenazesi Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nde yapılacak anma töreninin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 17:08 Güncelleme:
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        Prof. Dr. Kut Sarpyener hayatını kaybetti

        Türk ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti.

        Marmara Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Sarpyener, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ve Anadoluhisarı Spor Akademisi’nde başkanlık görevlerinde bulunmuştu.

        Türkiye’de ortopedi ve travmotoloji ana bilim dalının kurulması ve ilerlemesinde öncü isimlerden olan Münir Ahmet Sarpyener’in de oğlu olan Prof. Dr. Kut Sarpyener için 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10.00’da Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü’nde anma töreni düzenlenecek.

        Sarpyener’in cenazesi öğle namazını takiben Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı’na toprağa verilecek.

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        #Prof. Dr. Kut Sarpyener
        #haberler
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