Su altında bağımlılık atıkları! Şahika Ercümen'den mesaj

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, COP31 kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bağımlılıkların insan sağlığının yanı sıra çevre üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor. Şahika Ercümen ile birlikte hazırlanan farkındalık videosu, dalışlarda karşılaşılan bağımlılık kaynaklı atıklar üzerinden çevrenin korunması ile bağımsız yaşam arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

Yeşilay’ın çalışma alanını ziyaret ederek videoyu izleyen Ercümen, görüntülerin kendisine farklı dönemlerde gerçekleştirdiği dalışları ve su altında tanık olduğu kirliliği hatırlattığını söyledi.

Denizlerden çıkardığı atıkların doğaya verilen zararı görünür kıldığını belirten Ercümen, COP31 kapsamında yürütülen çalışmaların somut adımlara dönüşmesi yönündeki umudunu paylaştı.

"BUNLARIN HİÇBİRİ DENİZİN ALTINA AİT ŞEYLER DEĞİL"

Alkol şişeleri ve sigara izmaritlerinin dalışlarında en çok karşılaştığı atıklar arasında bulunduğunu ifade eden Ercümen, su altındaki manzarayı şu sözlerle anlattı: “Bunların hiçbiri denizin altına ait şeyler değil. Benim suyun altından çıkarttıklarım; izmaritler, şişeler, aklınıza gelebilecek her şey. Maalesef ellerimizle doğayı mahvediyoruz. Buna en yakından şahit olanlardan birisiyim.”

Kirliliğe dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri dalışlarda atıkları sudan çıkardıklarını da anlatan Ercümen, denizlerde koltuk, araç lastiği ve mangal gibi eşyalarla da karşılaştığını belirtti.

Ercümen, geleceğe ilişkin beklentisini ise “Umarım bu COP31 kapsamında yapılacak çalışmaların, yapılacak müzakerelerin somut bir karşılığı olur ve bundan sonra gezegen için iyi adımlar atılır” sözleriyle dile getirdi.

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"EN BÜYÜK AMAÇLARIMDAN BİRİSİ DAHA ÇOK GENCİ SPORLA BULUŞTURABİLMEK"

Ziyareti sırasında bağımlılıkla mücadelede sporun rolüne de değinen Ercümen, sporu özellikle önleme çalışmalarında güçlü bir araç olarak gördüğünü ifade etti.

Gençlerin sporla buluşmasının kendi çalışmalarında da önemli bir yer tuttuğunu belirten Ercümen, şöyle konuştu: “Yaptığım birçok çalışmada en büyük amaçlarımdan birisi daha çok genci sporla buluşturabilmek. İnanıyorum ki spor, pek çok bağımlılığın karşısında durabileceğimiz en güçlü araçlardan.”

"BU SERGİYİ GÖRDÜĞÜMDE İÇİM UMUT DOLDU"

“Yama Yama” sergisini de inceleyen Ercümen, sporun yanında sanatın da bağımlılıkla mücadelede önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Yeşilay’ın desteğiyle yeniden sağlıklı bir yaşam kuran gençlerin hikâyelerinden ilham aldığını söyleyen Ercümen, duygularını şu sözlerle paylaştı: “Sizlerden destek aldıktan sonra yaşamına sağlıklı ve başarılı şekilde devam edenlerin çalışmalarını görebilmek en büyük ilhamlardan birisi. Bu sergiyi gördüğümde de içim umut doldu.”

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Çevrenin korunması ve insan sağlığına ilişkin mesajlarını bağımsız yaşam vurgusuyla tamamlayan Ercümen, “Sağlıklı bir gelecek bence bağımsızlıkla başlıyor” dedi.

Yeşilay, COP31 boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla bağımlılıkla mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam arasındaki ilişkiyi gündeme taşımayı sürdürüyor. Şahika Ercümen’in katkı sunduğu çalışma da daha sağlıklı bir çevre ve toplum için ortak sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.