Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Su altında bağımlılık atıkları! Şahika Ercümen'den mesaj

        Su altında bağımlılık atıkları! Şahika Ercümen'den mesaj

        Milli sporcu ve dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Yeşilay ile birlikte hazırlanan farkındalık videosunda su altındaki bağımlılık atıklarının oluşturduğu kirliliğe ilişkin gözlemlerini paylaştı. COP31 kapsamında yürütülen çalışmada Ercümen, doğanın ve denizlerin korunmasının önemine dikkat çekerken bağımlılıkla mücadelede spor ve sanatın farkındalık oluşturmadaki rolünü vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Su altında bağımlılık atıkları! Şahika Ercümen'den mesaj

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti, COP31 kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bağımlılıkların insan sağlığının yanı sıra çevre üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor. Şahika Ercümen ile birlikte hazırlanan farkındalık videosu, dalışlarda karşılaşılan bağımlılık kaynaklı atıklar üzerinden çevrenin korunması ile bağımsız yaşam arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

        Yeşilay’ın çalışma alanını ziyaret ederek videoyu izleyen Ercümen, görüntülerin kendisine farklı dönemlerde gerçekleştirdiği dalışları ve su altında tanık olduğu kirliliği hatırlattığını söyledi.

        Denizlerden çıkardığı atıkların doğaya verilen zararı görünür kıldığını belirten Ercümen, COP31 kapsamında yürütülen çalışmaların somut adımlara dönüşmesi yönündeki umudunu paylaştı.

        "BUNLARIN HİÇBİRİ DENİZİN ALTINA AİT ŞEYLER DEĞİL"

        Alkol şişeleri ve sigara izmaritlerinin dalışlarında en çok karşılaştığı atıklar arasında bulunduğunu ifade eden Ercümen, su altındaki manzarayı şu sözlerle anlattı: “Bunların hiçbiri denizin altına ait şeyler değil. Benim suyun altından çıkarttıklarım; izmaritler, şişeler, aklınıza gelebilecek her şey. Maalesef ellerimizle doğayı mahvediyoruz. Buna en yakından şahit olanlardan birisiyim.”

        Kirliliğe dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri dalışlarda atıkları sudan çıkardıklarını da anlatan Ercümen, denizlerde koltuk, araç lastiği ve mangal gibi eşyalarla da karşılaştığını belirtti.

        Ercümen, geleceğe ilişkin beklentisini ise “Umarım bu COP31 kapsamında yapılacak çalışmaların, yapılacak müzakerelerin somut bir karşılığı olur ve bundan sonra gezegen için iyi adımlar atılır” sözleriyle dile getirdi.

        REKLAM

        "EN BÜYÜK AMAÇLARIMDAN BİRİSİ DAHA ÇOK GENCİ SPORLA BULUŞTURABİLMEK"

        Ziyareti sırasında bağımlılıkla mücadelede sporun rolüne de değinen Ercümen, sporu özellikle önleme çalışmalarında güçlü bir araç olarak gördüğünü ifade etti.

        Gençlerin sporla buluşmasının kendi çalışmalarında da önemli bir yer tuttuğunu belirten Ercümen, şöyle konuştu: “Yaptığım birçok çalışmada en büyük amaçlarımdan birisi daha çok genci sporla buluşturabilmek. İnanıyorum ki spor, pek çok bağımlılığın karşısında durabileceğimiz en güçlü araçlardan.”

        "BU SERGİYİ GÖRDÜĞÜMDE İÇİM UMUT DOLDU"

        “Yama Yama” sergisini de inceleyen Ercümen, sporun yanında sanatın da bağımlılıkla mücadelede önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

        Yeşilay’ın desteğiyle yeniden sağlıklı bir yaşam kuran gençlerin hikâyelerinden ilham aldığını söyleyen Ercümen, duygularını şu sözlerle paylaştı: “Sizlerden destek aldıktan sonra yaşamına sağlıklı ve başarılı şekilde devam edenlerin çalışmalarını görebilmek en büyük ilhamlardan birisi. Bu sergiyi gördüğümde de içim umut doldu.”

        REKLAM

        Çevrenin korunması ve insan sağlığına ilişkin mesajlarını bağımsız yaşam vurgusuyla tamamlayan Ercümen, “Sağlıklı bir gelecek bence bağımsızlıkla başlıyor” dedi.

        Yeşilay, COP31 boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla bağımlılıkla mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam arasındaki ilişkiyi gündeme taşımayı sürdürüyor. Şahika Ercümen’in katkı sunduğu çalışma da daha sağlıklı bir çevre ve toplum için ortak sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar

        Adana'da dolmuşla geldikleri evden, yeni evli çiftin yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki düğün altınlarını 12 dakikada çalan 2 kadın, kayıplara karıştı. Kadınların eve giriş ve çıkış anı güvenlik kamerasına yansırken oğlunun altınları çalınan baba Aziz Atasoy, "Oğlum, 'baba altınlar şeytanın bile a...
        #cop31
        #Yeşilay
        #Şahika Ercümen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor