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        Haberler Sağlık 'Temizlikçi ameliyata girdi' iddiasına soruşturma

        'Temizlikçi ameliyata girdi' iddiasına soruşturma

        Giresun'da temizlik personelinin ameliyatlara girdiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 19:38 Güncelleme:
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        'Temizlikçi ameliyata girdi' iddiası

        Giresun'da özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği yönündeki iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Sağlık Bakanlığınca konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.

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        #giresun
        #ameliyat
        #Temizlikçi
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