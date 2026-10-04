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        Haberler Sağlık Türkiye LÖSEV için tek yürek oldu

        Türkiye LÖSEV için tek yürek oldu

        LÖSEV'in lösemi tedavisi gören çocukları ve aileleri, iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları ve gönüllü ordusu Anıtkabir'de buluştu. LÖSEV'in Türkiye geneli yaptığı çağrı ile 100 bin kişi Ata'nın huzuruna koştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 11:56 Güncelleme:
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        Türkiye LÖSEV için tek yürek oldu

        LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, geleneksel Anıtkabir buluşmasını 3 Ekim’de gerçekleştirdi. Büyük LÖSEV Ailesi Aslanlı Yol'dan ilerleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Lösemili çocuklar, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Dr. Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        Türkiye’nin dört bir yanından 632 otobüs ile yaklaşık 32 bin kişininkatıldığı buluşmada, Ankara’dan gelen aile ve gönüllülerle birlikte toplam sayı 100 bine ulaştı. Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, hastalığı yenerek hayata yeniden tutunan gençler, aileler, gönüllüler ve LÖSEV destekçileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerini sunmak ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak için söz verdi.

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        "KARANLIK GÜNLERİN ARDINDAN GÜNEŞ LÖSEV'DEN DOĞACAKTIR"

        Tedavi gören Lösemili Çocuklar ile Anıtkabir’de mozoleye çelenk koyan ve saygı duruşunda bulunan LÖSEV ’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Anıtkabir defterine şunları yazdı: “Bu günlerde çok daha iyi anlıyoruz ki, sen sadece vatanımızın kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu değil, aradan 100 yıl da geçse halen ülkemizin umudu ve birleştirici gücüsün.

        Bizler LÖSEV Ailesi olarak; bölünmez vatanımızın kıymetini çok iyi biliyoruz, senin bütün ilke-devrim ve eserlerine sahip çıkıyor, çok çalışıyor, hayatlar kurtarıyor her alanda üretiyor, ufkun ötesini görüyoruz. İnanıyoruz ki her gecenin bir sabahı vardır ve bu karanlık günlerin ardından güneş LÖSEV ’den doğacaktır. Sen rahat uyu Atam, emanetlerin LÖSEV ailesinde ve asil Türk halkındadır.”

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        LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR: UMUDUMUZU HİÇBİR ZAMAN KAYBETMİYORUZ

        LÖSEV’in LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocuklar da Atatürk’lerine şöyle seslendi: “Siz ülkemizi işgal eden düşmanlarımızla büyük bir Kurtuluş Savaşı yaptınız ve sonunda onları yenerek ve denize dökerek galip geldiniz. Biz de lösemi canavarına karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Vücudumuzun her yerine kötü hücreler yayılmış ve bizi ele geçirmeye çalışsalar da LÖSEV sayesinde iyileşeceğiz ve biz kazanacağız. Size söz veriyoruz ve umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz.”

        Anıtkabir ziyaretinin ardından Anıttepe Spor Kompleksi’nde devam eden etkinliklerde Lösemili Çocukların anneleri, LÖSEV’in çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Anneler, Sağlık Bakanlığı’ndan LÖSANTE Hastanesi’ne tam ruhsat verilmesini, YÖK Başkanlığı’ndan ise LÖSEV Üniversitesi’nin kuruluşu için beklenen son imzanın atılmasını talep etti.

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        LÖSEV Gençliği’nin öncülüğünde on binlerce gencin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni hep bir ağızdan okuduğu program, müzik ve dans festivaliyle sona erdi.

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        #LÖSEV
        #anıtkabir
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