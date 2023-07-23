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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran hasta yakınına 2 yıl 3 ay hapis

        Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran hasta yakınına 2 yıl 3 ay hapis

        Kahramanmaraş'ta sağlık teknikeri Serhat İğci'ye (34) tekme-tokat saldırarak elmacık kemiğini kıran hasta yakını Veli Günal (28), yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:51
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        Sağlıkçıya saldıran hasta yakınının cezası belli oldu
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        kahramanmaraş'taki olay, 5 Ocak 2020'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Veli Günal, bel ağrısı şikayeti olan eşini Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastanede kontrolleri yapılan kadın, doktorunun tavsiyesi üzerine radyoloji servisine sevk edildi. Doktorun, MR çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Günal, burada görevli sağlık teknikeri Serhat İğci´ye başvurdu. İğci'nin öncelikli olarak randevulu hastaları aldığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı.

        ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

        İddiaya göre, bu duruma tepki gösteren Veli Günal, tartışma sırasında sinirlenerek Serhat İğci'ye tekme-tokat saldırıp odadan ayrıldı. Olayın ardından görev yaptığı hastanenin acil servisine götürülen Serhat İğci'nin yapılan kontrollerinde aldığı darbeler nedeniyle elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi. Güvenlik görevlilerince yakalanan Günal, hastaneye gelen polislere teslim edildi. Günal, sorgusunda elmacık kemiği kırılan sağlık görevlisi Serhat İğci'nin de kendisinin darp ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin radyoloji bölümüne koşarken, Veli Günal ve eşinin güvenlikçilerle birlikte radyoloji bölümünden ayrıldığı, Serhat İğci'nin de yüzünü tutarak odadan çıktığı görüldü.

        SAĞLIK TEKNİKERİNE DE CEZA

        Soruşturma kapsamında Veli Günal hakkında 'kasten yaralama', Serhat İğci hakkında ise 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; taraf avukatları katıldı. Günal'ın avukatı, haksız tahriki Serhat İğci'nin yaptığını öne sürerek, müvekkilinin beraatini istedi. Serhat İğci´nin avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme savcısı da mütalaasında Veli Günal'ın 'kasten yaralama', Serhat İğci'nin de 'basit yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sonunda hakim, Veli Günal'a 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 hapis cezası verilirken, Serhat İğci'ye ise 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası verildi.

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