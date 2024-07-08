5. KARBONHİDRAT VE YAĞI KESMEMEK

Yıllar boyunca kötü bir üne sahip iki yiyecek varsa, şüphesiz bunlar karbonhidratlar ve yağlar olacaktır. Zamanla, bu yiyeceklerin sizin için "kötü" olduğuna dair inanç yaygınlaştı. Ancak DeFazio'ya göre durum böyle değil. "Her öğünde enerji için karbonhidrata ihtiyacınız var, çünkü karbonhidratları kesmek aşırı yeme ve şeker isteklerine yol açar." diye açıkladı DeFazio.