        Sağlıklı Hayat Merkezlerine 2025'te 21 milyon 659 bin 708 başvuru yapıldı | Sağlık Haberleri

        Sağlıklı Hayat Merkezlerine 2025'te 21 milyon 659 bin 708 başvuru yapıldı

        Sağlıklı hayat tarzını, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezlerine geçen yıl 21 milyon 659 bin 708 başvuru yapıldı

        Giriş: 13.02.2026 - 10:23 Güncelleme: 13.02.2026 - 10:23
        Sağlıklı Hayat Merkezlerine 2025'te 21 milyon 659 bin 708 başvuru yapıldı
        Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sunum yaptı.

        Bakan Memişoğlu sunumunda, sağlık hizmetlerinin son yıllardaki gelişim ve dönüşüm vizyonunu aktararak, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında "Koruyan, Geliştiren ve Üreten" sağlık modeline ilişkin detayları paylaştı.

        Bakan Memişoğlu'nun sunumuna göre, 2002'de 18 bin 943 olan nitelikli yatak sayısı yüzde 872 artışla, 2025'te 184 bin 198'e ulaştı, personel sayısı ise 21 yılda 4 kat arttı.

        Aile hekimliği sistemi güçlendirilerek, Aile Hekimliğinin ilaç yazma yetkisi genişletildi. Kronik hastalığı olan vatandaşların ilaç raporlarının Aile Hekimliği uzmanlarınca yenilenmesi sağlandı. Aile hekimlerince yazılan 1859 ilaç geri ödeme listesine alındı.

        Kronik hastalıkların erken tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, son bir yılda 32,4 milyon kişiye kronik hastalık taraması yapıldı. 14 milyon kişiye kronik hastalık izlemi yapıldı. Böylece, 8 milyon 178 bin 621 yeni tanı, 106,7 milyon da kronik hastalık tarama ve izlemi sağlandı.

        Geçen yıl 5 milyon 363 bin 165 kanser taraması yapılarak, 21 bin 863 kişinin hayatına dokunuldu.

        SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİK SAYISI 1174'E ULAŞTI

        Sigara Bırakma Hizmetlerine erişim de kolaylaştı. Bu kapsamda, 2025'te 5 bin 147 kişiye eğitim verildi. Sigara Bırakma Poliklinik sayısı yüzde 107 artarak 1174'e ulaştı. Geçen yıl, 173 bin 32 kişi sigara bırakma polikliniklerine başvururken, toplam 223 bin 993 muayene yapıldı, 148 bin 249 kişiye ilaç başlandı.

        Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı hizmetleri kapsamında ise 75 ilde 520 kamu kurumunda, 14 bin 387 kamu personeline tütün bağımlılığı konusunda eğitim verildi, sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.

        73 ilde 141 merkezde tele-tıp yöntemiyle çevrim içi sigara bırakma polikliniği hizmeti sunulmaya başlandı.

        1 MİLYON 165 BİN 71 BESLENME DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

        İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında, 10 milyon 118 bin 944 vatandaşın boy ve kilo ölçümü yapıldı.

        Vatandaşların yüzde 35,4'ü fazla kilolu, yüzde 25,6'sı ise aşırı kilolu olarak tespit edildi. Sağlıklı beslenme ve obezite birimlerinde, 2025'te 1 milyon 165 bin 71 beslenme danışmanlığı hizmeti verildi.

        Sağlıklı hayat tarzını, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tarzını teşvik etmek, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmak, hastalıkları henüz oluşmadan önlemek, sağlığı korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezlerine ise geçen yıl 21 milyon 659 bin 708 başvuru yapıldı.

        Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde randevu bekleyen hasta sayısı 2024'ün Temmuz ayında 3 milyon 964 bin 825 iken bu oran yüzde 86 azalış göstererek 558 bin 768'e düştü.

        Bakan Memişoğlu, sunumunda 2025 yılı denetim faaliyetlerine yer verdi.

        Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sağlık tesislerine 108 bin olağan, olağan dışı ve süre sonu denetimi, 1066 endikasyon ve tıbbi uygunluk denetimi yaptı. Buna göre, 2 bin 410 uyarı cezası, 392 faaliyet durdurma cezası, 897 suç duyurusu, 2 bin 337 idari para cezası uygulandı.

        2008'den itibaren hava ambulansı ile 50 bin 684 vaka nakli gerçekleştirildi. Bu yıl sonu itibarıyla yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarının da görev başında olacağı bildirildi.

        Elektronik Vaka Sistemi ile müdahale edilen vakalara ilişkin veriler, gerçek zamanlı olarak dijital ortamda toplanarak tüm vaka süreçleri dijitalleştirildi. Akıllı Bileklik ile olay yerinde kimliksiz hastaların kimliklendirilebilmesi ve çoklu yaralanmalarda hastaların tüm süreçlerinin takibi sağlandı.

        E-nabız üzerinden bağış yapan vatandaşların sayısı da 49 bin 214'e ulaştı.

