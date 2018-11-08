TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan 24. maddesi kabul edildi.

AA'nın haberine göre; komisyonda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Müzakerelerin ardından teklifin, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan 24. maddesi onaylandı. Buna göre, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek.

Cumhuriyet savcısı adli işlemleri yerine getirecek. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri iş yerlerinde alınacak.

Bu hükümler, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak.

KANUN TEKLİFİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, maddeyi olumlu bulduklarını ancak sağlıkta şiddetin çözülmesi için yeterli görmediklerini, caydırıcı ve önleyici tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Teklif sahibi AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise sağlıkta şiddet olaylarında daha önce adliyeye gidildiği zaman karşılıklı anlaşmanın söz konusu olduğunu, bu teklifle "uzlaşıyorum" denilse bile mecburen savcılığa gidileceğini ve kamu davasıyla gerekli tahkikatın yapılacağını kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete ilişkin istatistiki bilgileri paylaşarak, teklif maddesinde suçun önlenmesine yönelik herhangi bir içerik bulunmadığını iddia etti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, maddenin sağlıkta şiddeti çözmek iddiasıyla getirildiğini ancak teklif kapsamına "bir örtü olarak konulduğunu" ileri sürdü. Pekgözegü, teklif içindeki sağlık başlığının hiçbir şeyi değiştirmediğini, maddede olan şeylerin mevcut yasalarda zaten bulunduğunu savundu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, kendisinin de şiddete maruz kalmış bir hekim olduğunu belirterek, "maddenin sadece adının doğru, içinin ise boş olduğunu" öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Meclis'te, 24 Dönem'de 11 kez sağlık çalışanlara şiddetle ilgili araştırma komisyonu kurulmasının teklif edildiğini ve 10'unun reddedildiğini, son önerinin reddedilmesinden 4 gün sonra Dr. Ersin Arslan'ın öldürülmesinin ardından komisyonun kurulduğunu anlattı.

Özel, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin, meslek örgütleri, sağlık emekçilerinin temsilcileri ve sendikaların bulunduğu bir masa oluşturularak alt komisyon ile çok kısa bir vadede çözüm üretilmesini beklediklerini ifade etti.

Milletvekillerinin soruları üzerine söz alan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) haftalık 2,3 milyon randevu başvurusu yapıldığını, randevu alamama, ulaşamama ya da sistemsel sebeplerle randevu alamayanların sayısının ise 631 olduğunu aktardı.

Güven, haftalık gelen toplam 49 bin şikayetin 164'ünün randevuyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Muhammet Güven, bugüne kadar MHRS'den en az bir kez randevu almış vatandaş sayısının ise 57 milyon olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, AK Parti milletvekillerinin önergesiyle, Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nda belirtilen yasaklara aykırı hareket eden gemi kaptanlarına, geminin ödemesi gereken indirimsiz sağlık resmi kadar idari para cezası verilmesi, gemi sağlık resmi ve idari para cezalarından, kaptan ve donatanın müteselsilen sorumlu tutulmasına ilişkin teklifin 19. maddesi metinden çıkarıldı.

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