Kuvvetmira isimli bir rap grubu kuran Sagopa Kajmer, Yeraltı Operasyonu'nda Silahsız Kuvvet adıyla yer almıştı. Peki, Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer kaç yaşında ve nereli? İşte, Sagopa Kajmer'in hayat hikayesi...

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Daha sonra Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesinden Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu. 1999'da Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Daha sonra Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı daha sonra Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u çıkardı. 2004'te Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albüm yayımladı. 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu isimli bir albüm çıkardı. 2010'da Kolera ile 2. düet albümü Bendeki Sen'i piyasaya sürdü. 2011'de Saydam Odalar'ı piyasaya sürdü. 2013'te Kalp Hastası isimli bir albüm çıkardı. 2017'de Ahmak Islatan albümünü çıkardı.

KARİYERİ

Yunus Özyavuz, 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlkokul ve liseyi Samsun'da tamamladı. Kendi deyimiyle annesinden zenci müzikleri, babasından ise İtalyan müzikleri dinleyerek müzikle tanıştı. Müzik yaşamına memleketi Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak başladı. O sırada Dj Rapper M.C. (Dj Rapper Mic Check) mahlasını kullandı. 1997'de üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesinde Fars Dili ve Edebiyatı bölümününde okumaya başladı. 4 yıl sonra ise mezun oldu.

1998'de Kuvvetmira isimli bir rap grubunu kurdu. 1999'da Yeraltı Operasyonu'nda Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Aynı tarihte Gerilim 99 (Promo) adlı albüm çıkardı. Yine aynı tarihte ilk EP'si Pesimist EP 1'i yayımladı. 2000'de Ceza ile birlikte Toplama Kampı isimli bir albüm yayımladı. 2001'de Sözlerim Silahım'ı yayımladı. Aynı tarihte One Second'ı yayımlandı. 2002'de İhtiyar Heyeti adlı bir albüm çıkardı. Yine aynı tarihte Ceza'nın Med Cezir albümünün prodüksiyonluğunu yaptı. Aynı yıl Sagopa Kajmer adıyla Sagopa Kajmer albümünü çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun adlı bir albüm yayımladı. Aynı tarihte internet üzerinden Pesimist EP 2 isimli bir EP yayımladı.

2004'te Radikal gazetesine verdiği röportajda 7 yıl boyunca kullandığı Silahsız Kuvvet mahlasını bırakıp Sagopa Kajmer olarak devam edeceğini söyledi. Aynı tarihte Rapstar albümünün prodüktörlüğünü yaptı ve albümde yer alan "Neyim Var Ki"nin klibinde Ceza ile birlikte oynadı. Haziran 2003'te Hammer Müzik etiketiyle Bir Pesimistin Gözyaşları adlı bir albüm çıkardı ve albümdeki "Maskeli Balo" ve "Karikatür Komedya" adlı şarkıları kliplendirdi. Dr. Fuchs'un 2004'ye yayımlanan Huzur N Darem albümünün yapımcılığını yaptı. Daha sonra Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filmi için de müzikler hazırladı ve "Al 1'de Burdan Yak" şarkısının klibinde Cem Yılmaz ile birlikte oynadı.

19 Ağustos 2005'te İrem Records etiketiyle Romantizma isimli bir albüm çıkardı ve albümdeki "Vasiyet" adlı şarkıyı kliplendirdi. "Vasiyet" adlı klip, 2005'te düzenlenen 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden En İyi Video Klip ödülünü kazandı. Yine aynı tarihte Pesimist EP 3'ü yayımladı. Sagopa Kajmer, hem albümlerini kendi plak şirketinden çıkartmak hem de yeni yeteneklere kapı açmak amacıyla 11 Ağustos 2005'te Kolera ile birlikte Melankolia Müzik isimli müzik şirketini kurdu.

Sagopa Kajmer, Kuvvetmira'da yer alan diğer rap sanatçıları ile birlikte 1 Ocak 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile albümünü çıkardı ve albümün prodüktörlüğünü yaptı. 19 Mayıs 2006'da Pesimist EP 4 - Kurşun Asker'i yayımladı.

26 Nisan 2007'de Kolera ile düet albümleri olan İkimizi Anlatan Bir Şey'i dinleyicilerine sundu. 2008'de ilk solo albümü Kötü İnsanları Tanıma Senesi'ni piyasaya sürdü ve albümde yer alan "Ben Hüsrana Komşuyum" ve "Düşersem Yanarım" adlı parçaları kliplendirdi. 6 Mayıs 2008'de ise Kolera ile birlikte düet yaptığı "Bu Şarkıyı Zevk İçin Yaptık" adlı bir single yayımladı. 27 Aralık 2008'de Pesimist EP 5 - Kör Cerrah'ı kendi resmî sitesi üzerinden yayımladı.

2009'da önceki EP'lerden derlediği şarkılarını 19 Şubat 2009'da çıkardığı Şarkı Koleksiyoncusu adlı albümde yayımladı. 1 Nisan 2009'da "Beslenme Çantam" adlı bir single yayımladı ve şarkıda Kolera ile düet yaptı. 18 Temmuz 2009'da "Hain" (Kolera ile düet) adlı single yayımladı.

2010'da eski eşi Kolera ile birlikte 2. düet albümü Bendeki Sen'i yayımladı ve "Bir Dizi İz" ile "Merhametine Dön" şarkılarına klip çekti. Bendeki Sen ilk kez düzenlenen TRT Müzik Ödülleri'nde halkın oylarıyla belirlenen "Yılın Albümü" kategorisine aday gösterildi. Ayrıca yine 2010'da yayımlanan Kafile 2'nin yapımcılığını yaptı. 4 Şubat 2010'da "Ardından Bakarım" adlı bir single yayımladı.

2011'de Saydam Odalar albümünü piyasaya sürdü. "Kaç Kaçabilirsen" ve "Bu İşlerden Elini Çek" şarkılarında Kolera ile düet yaptı ve "Kaç Kaçabilirsen"e amatör bir klip çekildi.

2012'de ise "Istakoz" ve "40" adlı şarkılarını internet üzerinden yayımladı.

2013 yılı içerisinde yeni bir albüm çıkaracağını resmi Twitter hesabından duyurdu. Sagopa Kajmer, kendi orkestrası olan Pesimist Orkestra ile birlikte 2013 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir turne düzenledi ve turne kapsamında 15 şehirde konser verdi. 8 Temmuz 2013'te Kalp Hastası albümünü satışa sundu ve "İster İstemez" adlı şarkıda kendisine eşi Kolera eşlik etti. Albüm çıkmadan bir gün önce Sagopa Kajmer, "Düşünmek İçin Vaktin Var" adlı şarkısını internet üzerinden yayımladı ve şarkıya bir de klip çekti. Daha sonra bu şarkı Sagopa Kajmer'in Kalp Hastası albümünde de yer aldı. Albüm çıktıktan 2 hafta sonra "Uzun Yollara Devam" adlı parçasına "Düşünmek İçin Vaktin Var" klibinin devamı niteliğinde olan bir klip çekti.

2014 yılının başlarında Pesimist EP 6 isimli EP'sini yayımlayacağını duyurdu ve 20 Mart 2014'te EP'yi yayımladı. 6 Mayıs 2014'te Birol Giray (BeeGee) ile birlikte "Abrakadabra" adlı parçayı ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaştı. Son olarak Cem Adrian'ın "Artık Bitti" şarkısının scratch kompozisyonlarını yazıp şarkıya back vokalde bulundu.

2015 yılının başlarında ise önceden çıkardığı bazı albümlerin beatlerini YouTube üzerinden paylaşmakta ve 1998-2001 yılları arasındaki beatlerini Underground Years isimli birkaç bölümden oluşan toplama albümleri yine YouTube aracılığıyla paylaştı. 17 Haziran 2015 tarihinde "Bilmiyorum" adlı parçasını YouTube üzerinden paylaştı. 12 Kasım 2015'te Birol Giray ile ikinci çalışması "Naber"i yayımladı ve şarkıya klip çekti.

2016'nın Mart ayında DJ Tarkan ile yaptığı "Tecrübe" adlı çalışmasını yayımladığını resmi sitesi üzerinden duyurdu. 31 Aralık 2016'da Koleraflow YouTube kanalı üzerinden "366.Gün" adlı klibini yayımladı.

2017'de "Ne Kaybederdin" adlı parçayı resmî YouTube kanalı üzerinden yayımladı. Sagopa Kajmer, 23 Ağustos 2017'de resmî Twitter hesabından yeni bir albüm çıkaracağını duyurdu ve 1 Eylül 2017'de Ahmak Islatan albümünü çıkardı. 31 Aralık 2017'de resmî YouTube kanalı üzerinden "Sorun Var" adlı şarkısını yayımladı. 29 Mayıs 2018'de resmî YouTube hesabından şarkının klibini yayımladı. 25 Eylül 2018'de Sagopa Kajmer, resmî Instagram hesabından çıkaracağı yeni şarkının 2 Ekim'de tüm dijital platformlarda olacağını, 1 gün öncesinde ise YouTube'da olacağını duyurdu. 1 Ekim 2018'de "Oldu Olanlar" adlı şarkıyı resmî YouTube hesabından yayımladı.

SANATI

Sagopa Kajmer, bir rap müzik sanatçısıdır. Rap kariyerine Silahsız Kuvvet olarak başladığı sırada şarkılarında Anadolu ezgileri ve türküleri kullandı. Başta Sagopa Kajmer albümünde olduğu gibi küfürlü şarkılar söyleyen sanatçı daha sonra bundan vazgeçti. Ayrıca bu albümde ünlü olmamak için şarkılarını değişik bir ses tonuyla söyledi. Vokalinin arabesk olduğu düşünülmektedir. 2003'te çıkardığı Bir Pesimistin Gözyaşları'nda bazı şarkıların başında, bazılarının ise sonunda İnce Kırmızı Hat, Yaralı Yüz, Schindler'in Listesi, Forrest Gump, Karanlıkta Dans, Ölü Ozanlar Derneği, Yüzyılın Fırtınası, Mr. Holland's Opus... gibi sinema filmlerinden alınmış skitler kullandı. Hatta bazı şarkıları sadece skitten ibaretti. Romantizma albümünde ise daha çok aşk teması vardır. Bu albümdeki bazı parçalarda da yine bazı filmlerden alınmış skitler kullandı. Albümlerindeki birçok parçasında ise scratchlere yer vermiştir. Ayrıca çeşitli albümlerindeki birçok parçası ve klibi Orta Doğu teması içermektedir.

Sanatçının rap müziğine yönelmesinde Run-DMC'nin müzikleri etkili olmuştur. Sanatçı, kendi yazdığı sözlerde Ömer Hayyam, Firdevsî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin eserlerinden etkilendiğini söyledi. Ayrıca "Gölge Haramileri" adlı parçasında I. Selim'in, "Istakoz" adlı parçasında ise Âşık Veysel'in bir sözünden alıntı yaptı. Pembe Gazete'ye verdiği röportajda "Küçükken kendimi Run-DMC'den Jam Master Jay sanıyordum. LL Cool J ve Fat Boys da çok önemli isimlerdir. Onlarla rapi bugüne taşıdım. Etkiyi onlardan aldım." şeklinde konuştu. Sanatçının tarzını değiştirip sakal bırakması ise Cübbeli Ahmet Hoca'nın sohbetlerinden etkilenmesi şekilde yorumlandı. Ancak sanatçı bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve sakal bırakmasının sadece bir hadis gereği olduğunu söyledi.

ÖZEL HAYATI

Babasının adı Mehmet Özyavuz'dur ve Emre adında bir erkek kardeşi vardır. İstanbul Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı mezunudur. 1 Ağustos 2006'da kendisi gibi rap sanatçısı olan Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 20 Kasım 2017'de iki şarkıcı da resmî Instagram hesapları üzerinden 11 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Sagopa Kajmer Mayıs 2018'de sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinden gelen "dini inancın ne?" sorusuna "yok" cevabını verdi.

BAŞARILAR

2005'te düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Vasiyet" adlı şarkı klibi En İyi Video Klip ödülünü kazandı. MTV Türkiye tarafından 6 Kasım 2008'de düzenlenen Avrupa Müzik Ödüleri'nde Türkiye'de yılın en iyisi olmaya aday gösterildi. Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen ilk kez düzenlenen TRT Müzik Ödülleri'nde halkın oylarıyla belirlenen "Yılın Albümü" kategorisine aday gösterildi. Albüm, yapılan oylamada ilk 5'e girdi.

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