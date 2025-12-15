Habertürk
        SAHA Studio'dan 5 sanatçının çalışmaları İMÇ'de

        SAHA Studio'dan 5 sanatçının çalışmaları İMÇ'de

        SAHA Studio, 10. dönemi için yapılan açık çağrı sonucunda ağırladığı Can Memişoğulları, Suat Öğüt, Neval Tarım, Gizem Ünlü ve Mk Yurttaş'ın 6 aylık program süresince geliştirdikleri yeni çalışmalarını 24 – 27 Aralık 2025 tarihleri arasında İMÇ'deki program mekanlarında izleyiciyle buluşturuyor...

        Giriş: 15.12.2025 - 16:04 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:35
        SAHA Studio'dan 5 sanatçının çalışmaları İMÇ'de
        SAHA Studio, 10. dönemi için yapılan açık çağrı sonucunda ağırladığı Can Memişoğulları, Suat Öğüt, Neval Tarım, Gizem Ünlü ve Mk Yurttaş’ın 6 aylık program süresince geliştirdikleri yeni çalışmalarını 24 – 27 Aralık 2025 tarihleri arasında İMÇ’deki program mekanlarında izleyiciyle buluşturuyor.

        Programa İstanbul ve Amsterdam’dan katılan 5 sanatçı, altı ay boyunca Türkiye ve farklı ülkelerden gelen 32 sanat profesyoneli tarafından ziyaret edilerek pratiklerini ve devam eden projelerini paylaştı ve geribildirim aldı. Sanatçılar ayrıca, SAHA ile ARTWORKS (Atina)’nın 2021 yılında başlattığı misafir küratör programı bu seneki konuğu olan Brüksel merkezli çalışan bağımsız küratör Nikolaos Akritidis’le düzenli aralıklarla görüşmeler gerçekleştirdi. Akritidis’in İstanbul’da geçirdiği altı haftalık program süresince sanatçılarla gerçekleştirdiği buluşmaların izlenimleri ise SAHA Studio Açık’ta bir metin olarak ziyaretçilere sunuluyor. Dönem boyunca organize edilen bireysel buluşmaların dışında sanatçılar 25-27 Eylül 2025 tarihlerinde 18. İstanbul Bienali’ne paralel gerçekleşen Ara Dönem Buluşması’yla araştırma ve ön üretim süreçlerini paylaşarak devam etmekte olan üretimlerine dair geri dönüş alma fırsatı edindiler. Ara Dönem sonrasında, ekim ayında programın uzantısı olarak sanatçılar 36. Lübliyana Grafik Sanatlar Bienali’ni ziyaret ettiler.

        İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) 5. Blok’ta bulunan mekânlarında düzenlenen SAHA Studio Açık, 24 Aralık, Çarşamba günü saat 15:00 itibarıyla gezilebiliyor. Buluşma ve sunumlara, sanatçıların üretim süreçlerine değinen etkinlik, konuşma ve performanslar eşlik ediyor. Detaylı bilgi için SAHA web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

        24 Aralık, Çarşamba

        12:00 – 13:00 : Sanatçılar ile Basın Buluşması

        15:00 – 19:00 : Genel ziyaretler

        15:30 – 16:00 : Neval Tarım | Dinleme Seansı

        16:30 – 17:30 : Mk Yurttaş | Ejderha ve Eşekler (Solo Performans)

        18:00 – 19:00 : Sanatçı Konuşması | Mk Yurttaş

        25 Aralık, Perşembe

        12:00 – 19:00 : Genel ziyaretler

        14:00 – 15:00 : Sanatçılar ile tur

        15:30 – 16:00 : Neval Tarım | Dinleme Seansı

        16:30 – 16:40 : Mk Yurttaş | Kırık Anahtar (Katılımcılı Performans)

        17:00 – 17:30 : Mk Yurttaş | S.A.A.B. no. 2 (Solo Performans)

        18:00 – 19:00 : Söyleşi | Can Memişoğulları & Ozan Ünlükoç

        26 Aralık, Cuma

        12:00 – 19:00 : Genel ziyaretler

        14:00 – 15:00 : Sanatçılar ile tur

        15:15 – 15:45 : Neval Tarım | Dinleme Seansı

        16:00 – 16:15 : Mk Yurttaş | Hamitbey ve Beydağları (Okuma Performansı)

        16:30 – 16:55 : Mk Yurttaş | Bir Mimari “Brief” (Solo Performans) | Mk Yurttaş

        17:00 – 18:00 : Söyleşi | Gizem Ünlü & Can Küçük

        27 Aralık, Cumartesi

        12:00 – 19:00 : Genel ziyaretler

        13:00 – 14:00 : Porkish Brunch | Suat Öğüt & Zuza Banasińska

        14:30 – 15:00 : Neval Tarım | Dinleme Seansı

        15:30 – 16:00 : Mk Yurttaş | Toria 8022, Seni Kurtaracağız! (Kolektif Performans)

        17:00 – 18:00 : Söyleşi | Neval Tarım & Cevdet Erek & Merve Ünsal

        Can Memişoğulları
        Can Memişoğulları

        Can Memişoğulları, altı aylık SAHA Studio sürecini İMÇ etrafında temellendirdiği iki projeyle tamamlıyor. Şeylerin Var Kalma Stratejileri sanatçının kendi atölyesinde deneyimlediği bir enstantaneyi İMÇ üzerinden yeniden ele alarak nesnelerin simbiyotik ilişkilerini sorguya alıyor. Program mekanlarının bulunduğu 5. Blok ve 6. Blokta yaptığı saha araştırmaları interaktif bir haritaya dönüşerek nesne ilişkilerini merkeze alan yeni bir mekansallık sunuyor. Araştırmanın diğer yüzünü oluşturan İMÇ Hayaletleri ise İMÇ’nin kamu hafızasında edinmiş yerine atıfta bulunuyor. Özellikle 80 ve 90lı yıllarda Türkiye’de müzik sektörünün kalbine dönüşen İMÇ’de bu dönemde çarşının sözel hafızasına yerleşmiş hikayeler ve anekdotlar günümüzde yeniden çarşıda bir yer ediniyorlar. Studio alanının dışına, çarşıya taşan çoklu ses yerleştirmeleri toplum hafızasına kazınmış parçaların yeniden yankılanmasına olanak tanıyor ve çarşının çok katmanlı tarihini izleyiciye tekrar hatırlatıyor.

        Suat Öğüt
        Suat Öğüt
        Suat Öğüt’ün Sessiz Uğultuların Yankısı isimli çalışması merkezine “mülkiyet” ve “miras” kavramlarını alarak protesto hareketleri etrafında şekilleniyor. Geçmişi referans alarak protesto hareketlerinin günümüzde nasıl form bulduğuna dair bir yansıma sunan yerleştirme palimpsest bir strateji benimsiyor. Sloganlar, söylemler, arşivsel belgeler üst üste biniyor; kamusal alanda yeniden benimsenmiş yüzeylerde, yeni bir “miras” anlayışı önermesiyle karşımıza çıkıyor. Mozaik gibi piksel temelli görsel malzemelerle sansür çağrışımlarında bulunan çalışmalar yine kamusal alanda sıkça karşımıza çıkan metal borularla birleşerek yenir bir miras nesnesi oluşturuyor. Projenin mekansallığında en büyük rolü oynayan metal borular 1961 Saraçhane Mitinginin güzergahını referans alarak hem bir harita oluşturuyor hem de günümüze dair ögeleri taşıyıcı bir konuma gelerek zamansal ayrımları tek bir yüzeyde birleştiriyor.

        Neval Tarım
        Neval Tarım

        Kül Günlükleri Neval Tarım’ın bir zamanlar ailesinin yaşadığı Üsküdar’daki Tahir Paşa Konağı’nın tarihini odağına alıyor. Yaklaşık otuz yıl önce soba borusu yüzünden yanan ve sonrasında birçok kez yeniden inşa edilen konak farklı belleklerde farklı mimarilerle beliriyor. Konağa dair hatıraların ve izlenimlerin peşine düşen sanatçı projenin ilk etabı olarak aile anlatıları, misafirlerin anıları, eski kiracıların yaşantılarını soruşturarak konağa dair çok katmanlı yeni bir oral hafıza oluşturuyor. Anlatılarda kimi zaman örtüşen kimi zaman ayrışan detaylar, tarif edilen sesler ve konağın kalıntılarının etrafında alınan ses kayıtları Studio alanında soba borularından oluşan modüller aracılığıyla yeni bir mekân hafızası önermesi oluşturuyor.

        Gizem Ünlü
        Gizem Ünlü

        Program süresince, SAHA Studio’nun da bulunduğu, Unkapanı bölgesinde gözlem ve saha araştırmaları yürüten Gizem Ünlü bölgedeki teşhir kültürünün; dükkân vitrinlerinin, tabelalarının, toplumsal bilinç dışında nasıl yankılandığını sorguluyor. Teşhir eyleminin yaratmış olduğu manzaranın uyandırdığı hislerin malzemedeki çağrışımlarını ele alıyor. Teşhire karşılık bakma ya da bakmama jestlerinin yarattığı baskılama ve sıkışıklık hislerini Studio alanına yayılan malzeme müdahaleleriyle ifade ediyor. Kapanın İçinde gündelik yaşamda maruz kalınan bu görsel şiddet yoğunluğuna karşılık daha kırılgan bir dille toplumsal bilinç dışındaki yansımalarını mercek altına alıyor.

        Mk Yurttaş
        Mk Yurttaş

        Pratiğini “posthuman” kavramı etrafında şekillendiren Mk Yurttaş SAHA Studio kapsamında 2023’te BAS Sanatçı Yayınları Koleksiyonu ile UNVEIL başlığı altında başladığı projesinin ikinci etabı üzerinde çalışıyor. Bu etapta veri tabanı olarak SAHA’nın 2011-2024 yılları arasında desteklediği projeleri üç anahtar kavramla inceliyor: “perform” (performans, performativity, performance), “human/insan” (post-human, non-human) ve “body/beden” (embodiement vb.) Veri tabanı araştırmalarıyla beraber program süresince yaşanan karşılaşmalara dair refleksiyonlar BAS’ta olduğu gibi bir sanatçı kitabı formunu alıyor. Mk’nın Ara Dönem Buluşması sonrasında deneyimlediği beraberlik hissi araştırmaya “biz” kavramı olarak eklemleniyor; ilk aşamada Studio alanında deneyimlenirken sonrasında kamusal alana taşarak kimi zaman kolektif, kimi zaman solo performans serileri olarak karşımıza çıkıyor.

        #SAHA Studio
        #Can Memişoğulları
        #Suat Öğüt
        #Neval Tarım
        #Gizem Ünlü
