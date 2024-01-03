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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sahibinden.com'a erişim açıldı - Teknoloji Haberleri

        Sahibinden'e erişim açıldı

        Sahibinden.com, alan adı hizmet sağlayıcı firma ile gerekli teknik çalışmanın tamamlandığını ve platforma erişimin açıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 20:54 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:11
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        Sahibinden'e erişim açıldı
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        Sahibinden.com'da dün gece yarısından itibaren yaşanan erişim sorunu sona erdi.

        Firmadan yapılan açıklamada "Alan adı hizmeti sağlayan firma ile gerekli çalışmalar tamamlanmış ve platformumuza erişim normale dönmüştür" denildi.

        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi

        Erişim sorunu yaşanmasıyla firma ilk olarak "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışması devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

        Sosyal medyada alan adının başkası tarafından alındığı iddialarının yayılması üzerine ise yapılan ikinci açıklamada sahibinden.com alan adının başkası tarafından alınmadığı belirtilmişti.

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