Japonya'da hayatını kaybeden arkadaşını tam 9 yıl boyunca metro çıkışında bekleyen Hachiko köpeği ve beyaz perdeye Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi ismi ile aktarılan hüzünlü filmi bilmeyen yoktur. Hachiko, sahibini gördüğü yerde bekleyen ne ilk ne de son köpek...

Nafpaktia News’ün haberine göre Yunanistan'da 9 Kasım 2017’de korkunç bir kaza gerçekleşti. Beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 40 yaşındaki Haris hayatını kaybetti. Birkaç yıl önce benzer bir kazada erkek kardeşini kaybeden Haris'in ölümü, yerel halkı derinden sarstı.

Haris hayatını kaybettikten birkaç gün sonra kazanın yaşandığı yerde bir köpek görüldü. Yerel halk, köpeği daha güvenli yere taşısa da köpek her gün yola dönmeye devam etti.

Kaza gerçekleştiğinde evde olan köpeğin, Haris'in tüylü dostu olduğu ortaya çıktı.

Ev ile kazanın gerçekleştiği nokta arasında 11 kilometre olmasına rağmen sahibini bırakmayan köpeğin yolu nasıl bulduğu ise sırrını koruyor.

18 aydır Haris'in yasını tutan köpek yol kenarından bir an olsun ayrılmıyor. Yerel halk vefalı köpeği defalarsa sahiplendirse de Yunanistan'ın Hachiko'su her defasında kaza yerine dönüyor.

Yerel halkın oluşturduğu alanda yaşayan köpeğin bakımı yerel halk tarafından karşılanıyor.