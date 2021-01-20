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Sahibinin yürüyüşünü taklit eden köpek viral oldu

İngiltere'de haziran ayında bacağını kıran Russell Jones'un koltuk değnekleriyle topallayarak yürümesi, köpeği Billy'i de etkiledi... Sahibinin yanında topallayarak yürümeye başlayan köpekte ilk başta bir rahatsızlık olduğu sanıldı. Fakat kontrollerde bir şey çıkmayınca köpeğin sahibini taklit ettiği anlaşıldı

Sahibinin yürüyüşünü taklit eden köpek viral oldu
Topallayan köpek fenomen oldu
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HABERTURK.COM

İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan Russell Jones isimli adam, haziran ayında bacağını kırdıktan sonra bir süre koltuk değnekleriyle yaşamak zorunda kaldı. Bacağı alçıya alınan Russell'ın sakatlık sürecinde köpeği Billy de topallayarak yürümeye başladı.

Billy'nin neden topalladığını anlamak için veterinere 300 sterlin harcama yapan Jones, köpeğinde hiçbir rahatsızlık olmadığını öğrendi.

Kısa süre sonra Russell, köpeğinin kendisine duyduğu sempatiden dolayı topallayarak yürüdüğünü fark etti. Bahçede koşarken, topları kovalarken ya da suya atlarken tüm uzuvlarını kullanabilen köpeğin sadece sahibi yanındayken topalladığı anlaşıldı.

Köpeğinin kendisini taklit ettiği anları kaydedip sosyal medyada paylaşan Russell'ın videosu iki milyondan fazla görüntülenme aldı.

Jones, ITV'den This Morning'e yaptığı açıklamada, "Evin içinde topallayarak yürürken, eşim Michelle köpeğin beni taklit ettiğini fark etti. ve veterinere telefon etmemiz gerektiğini düşündük. Ancak köpekte olağandışı bir şey bulamadılar" dedi.

Programın sunucusu Holly Willoughby, Jones'a "Köpeğin bir insana bu kadar empatiye sahip olması ve yanında topallaması oldukça özel bir şey" dedi.

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