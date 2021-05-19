Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2017 yılı Amerikan aksiyon komedi filminin yönetmenliğini Seth Gordon yapıyor.

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson

Zac Efron

Alexandra Daddario

Kelly Rohrbach

Jon Bass

Ilfenesh Hadera

Priyanka Chopra

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mitch Buchannon kendini işine adamış, cesur ve sorumluluk sahibi bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak onun için her şeyden önce gelmektedir. Emerald körfezinde bir yerel kahramana dönüşmüştür. Onunla birlikte çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur ve ekip görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmektedir. Ancak günün birinde aralarına yeni bir ekip üyesi daha katılır. Bu küstah yeni cankurtaran Mitch'in sinirlerini bir hayli zorlayacaktır. Ancak koyu tehdit eden bir suç planı su yüzüne çıkınca ikili aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp birlikte olmak zorundadır...