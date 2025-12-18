Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2025: Sahil Güvenlik Komutanlığı alımı ne zaman, hangi tarihte?
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, aralık ayında "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı alımı ne zaman, hangi tarihte?
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?
Başvurular, 19-29 Aralık 2025 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.
Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilinecektir.