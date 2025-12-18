Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2025: Sahil Güvenlik Komutanlığı alımı ne zaman, hangi tarihte?

        Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2025: Sahil Güvenlik Komutanlığı alımı ne zaman, hangi tarihte?

        Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, aralık ayında "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı alımı ne zaman, hangi tarihte?

        Giriş: 18.12.2025 - 15:00 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:00
        Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için uzman erbaş alımı süreci başlıyor. Yayınlanan ilana göre başvurular e devlet ekranından yapılacak. Aralık ayında başvurular alınacak. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı alımı ne zaman, hangi tarihte?

        SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

        Başvurular, 19-29 Aralık 2025 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

        Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilinecektir.

        SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        • Türk vatandaşı ve erkek olmak.
        • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
        • 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
        • Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
        • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
        • Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
        • Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
        • Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.
        • Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
        • Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
        • Sahil Güvenlik Komutan lığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Aralık 2025) diğer şartları taşıyor olmak.
