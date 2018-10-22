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Şahin Kendirci kimdir? O Ses Türkiye birincisi olmuştu! Müslüm Gürses'i canlandırdı

Şahin Kendirci O Ses Türkiye birinciliğinin ardından şimdi de Müslüm filmiyle yeniden tüm Türkiye'ye adını duyurdu. Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Şahin Kendirci kimdir, nereli? İşte detaylar...

22.10.2018 - 17:17 | Güncelleme:

Şahin Kendirci ismi O Ses Türkiye'de elde ettiği birincilik sonrası yine en çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Şahin Kendirci son günlerde özellikle magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
Bu ilginin sebebi ise Şahin Kendirci'nin Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırmış olması... Peki; Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında? Şahin Kendirci nereli? İşte O Ses Türkiye'de adını Türkiye'ye duyuran ve Müslüm filmiyle oyunculuğa adım atan genç yetenek Şahin Kendirci ile ilgili detaylar...

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci 19 Nisan 2001'de dünyaya geldi. 2001 yılında dünyaya gelen Şahin Kendirci henüz 17 yaşında. Adana'da dünyaya gelen Şahin Kendirci ile ilgili en çok sorulan sorular arasında ise genç yetenek Şahin Kendirci'nin aslen nereli olduğu var. Peki; Şahin Kendirci nereli? Hemen belirtelim ki Şahin Kendirci aslen Şanlıurfalıdır...

Müslüm filmi ile adını yeniden Türkiye duyuran Şahin Kendirci ilk sinema deneyimini ise "Bana Bir Masal Anlat" filminde yaşadı. Şahin Kendirci, Burak Aksak'ın yazıp yönettiği filminde "Tamirci Çırağı" rolü ile yer almıştır. Şahin Kendirci son olarak Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırmıştır.

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