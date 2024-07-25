Sahipsiz hayvanlar sorunu için 'Bilim Kurulu' önerisi

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi ancak tartışmalar sürüyor.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın yaz döneminde arka arkaya kanun tekliflerini parlamentoya getirerek, "yangından mal kaçırırcasına" bazı düzenlemeler yapmak istediğini söyledi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili toplumun iki kutba ayrıldığını ifade eden Şahin, "Sokak hayvanları sorununun çözümü için acilen bir bilim kurulu oluşturulmalı ve bu kurulun alacağı kararlar tüm Türkiye'de uygulanmalıdır. Aksi halde top orta sahada döner durur, kalıcı bir çözüm bulunmaz." diye konuştu.

REKLAM Şahin, sahipsiz hayvanlar konusunda tüm tarafların hassasiyetinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak, sorunun toplumun genel sorunu olduğunu ve ancak ortak akılla çözüme kavuşturulabileceğini dile getirdi. TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan gerginliğe de değinen Şahin, bu tür olayların Meclisin itibarını zedelediğini kaydetti. Şahin, "Dün parlamentoda yaşanan kavga görüntülerini kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler sözlü şiddete de fiziksel şiddete de karşıyız. Meclis kürsüsünde yapılan galiz küfürleri ve kötü sözleri asla kabul etmiyoruz. Lakin bir yanlışın karşılığının fiziksel şiddet olmasına da asla razı olamayız." değerlendirmesinde bulundu.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ NE İÇERİYOR? Muhalefet ve hayvanseverlerin tepkisine neden olan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. 17 maddelik teklifte en fazla tepki çeken başlık sokak hayvanlarına yönelik "ötanazi" uygulamasının yer aldığı 5'inci maddeydi. Söz konusu maddede yer alan "ötanazi" ifadesi komisyon görüşmeleri sırasında AK Parti'nin verdiği önerge ile teklif metninden çıkarılmıştı. REKLAM Bunun yerine, 2010 yılında yasalaşan ve "ötanazi" kavramının da yer aldığı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'uncu Maddesi'nin 3. Fıkrası'na atıf yapılmıştı.

Atıf yapılan maddede, ötanazinin hangi gerekçelerle ve kimler tarafından uygulanacağı açıkça belirtiliyor. Buna göre, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalıklarda akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda ve davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekimin onayı ile ötanazi yapılabilecek. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekimin gözetiminde gerçekleştirilecek.

Teklifle ayrıca "yakala-kısırlaştır-sal" metodu "Yakala-Kısırlaştır-Tut/Sahiplendir" olarak değiştiriliyor. Buna göre, hayvan bakımevlerine alınan köpekler rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalacak. Bunun için belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakım evleri kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak. REKLAM Belediyeler söz konusu barınakları oluşturmak amacıyla kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak. Sahipsiz hayvanlar için ayrılan bütçesini kullanmayan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.