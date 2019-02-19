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Yüksek hızı, estetik çalımları, isabetli pas, orta ve şutları ile komple bir oyuncu görüntüsü sergileyen ve Ligue 1'de 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 kez ağları sarstı. Tüm kulvarlarda 14 asiste de imza atan Fransız yıldız, her geçen sezon performansını yükseltmeye devam ediyor.