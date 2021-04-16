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Sahra Çölü'nden çöl tozu geliyor! Çamur yağabilir

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı bekleniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Doğan Yaşar, yağmurla birlikte çamur yağabileceği uyarısında bulundu

ALARM VERİLDİ! Meteoroloji'den son dakika çamur uyarısı! Sahra Çölü'nden çöl tozu geliyor!
Sahra Çölü'nden çöl tozu geliyor! Çamur yağabilir
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DHA

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, meteorolojik verilere göre, hafta sonu Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini söyledi. Maske uyarısı yapan Prof. Dr. Yaşar, hafta sonu beklenen yağmurla araçların üzerinin de çamur olabileceğini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, Sahra Çölü üzerinden hafta sonu Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini belirtti. Maske takılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Cumartesi- pazar çok yoğun miktarda gelecek. Biz onları toz olarak görmüyoruz. 'Tabakalı silikat' dediğimiz, içinde her türlü elementin bulunduğu, dünyanın ana gübreleri olarak görüyoruz. Toz taşınımı, dediğiniz zaman bereket geliyor aslında. Lodosla beraber gelen bu toz taşınımları insanlarda genelde baş ağrısına neden oluyor. Bunun nedeni ise toz dediğimiz kil mineralleri içindeki her türlü elementin bulunması. Bu elementlerinin fazlalığı, vücutta baş ve mide ağrısına neden olabiliyor. Bu dönemlerde özellikle bahar alerjisi olanlar, partikül tutucu maske takmalı, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı. Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

Hafta sonu yağmurun ardından araçların üzerinin çamur olabileceğini de belirten Prof. Dr. Yaşar, "Mutlaka çamura bürünecektir araçlarımız. Umarım, önümüzdeki hafta yağmur daha çok yağar; çünkü bu tozlar, yağmurla birlikte aşağı iniyor. İnsin ki biz de rahatlayalım. Kapıyı, pencereyi açabilelim. Toprağa indikten sonra bize bereket olarak dönüyor" diye konuştu.

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