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Haberler Televizyon Şahsiyet 6. bölüm tanıtım: Agah işlediği cinayetlere yenilerini ekliyor
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Agah işlediği cinayetlere yenilerini ekliyor

'Şahsiyet', bu gece heyecan dolu 6. bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek

Şahsiyet 6. bölüm tanıtım: Agah işlediği cinayetlere yenilerini ekliyor
HABERTURK.COM

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Şahsiyet bu gece heyecan dolu 6. bölümüyle ekrana gelecek. Agâh işlediği cinayetlere yenilerini eklerken eski dostu Cemil'in karanlık yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy'i alan Şahsiyet, bu gece saat 23.15'te Show TV'de!

Şahsiyet'in 6. Bölüm Tanıtımı;

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