Şahsiyet'in final bölümü tanıtımı yayınlandı 0:00 / 0:00

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Show TV’de izleyici ile buluşan, Ay Yapım imzalı fırtınalar estiren dizi Şahsiyet’in final bölümü tanıtımı yayınlandı. Agah'ın sorgulandığı tanıtımda Nevra, içinde anahtar olan ve adres yazan bir kutu alıyor. Nevra ile Agah'ın karşılaşıp karşılaşmayacağı heyecanla beklenirken aksiyon hız kesmiyor.

ŞAHSİYET’TE NELER OLDU?

Şahsiyet'in bu gece ekrana gelen 11. bölümünde; Reyhan'ı hatırlayan ve geçmişi kurcalamaya başlayan Nevra gerçeklerin peşine düştü. Kumbura'da Tahsin'le görüşerek Reyhan ile ilgili hatırladıklarını sordu ama istediği gerçekleri öğrenemedi. Ancak Nevra, Binnaz'ın kendisine bahsettiği günlük olayıyla gerçeklere bir adım daha yaklaştı. Reyhan hakkındaki gerçekleri öğrenmeye çalışan Nevra ipuçlarının peşine düşerken Agah, işlediği cinayetlerle ilgili detayları hatırlamaya başladı. Ardında iz bırakmadığından emin olduğunda ise yeni cinayetler için kolları sıvadı. Yeniden harekete geçen Agah bu sefer Tahsin'i öldürdü. Kambura, unuttuğu bir olayla yeniden yüzleşti. Reyhan'ın fotoğrafları Kambura'nın duvarlarında asılıydı. Heyecan dolu final bölümünde tüm gerçekler açığa çıkacak mıydı?

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

Şahsiyet, final bölümüyle 14 Eylül Salı saat 23.15'te Show TV'de!

İşte Şahsiyet'in 12. Bölüm Tanıtımı;