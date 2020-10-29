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Van'da polis ekiplerince Erciş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, 210 kaçak göçmen yakalandı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van il Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında il emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın Erciş İlçesinde şüphe üzerine durdurulan E.K isimli şahsın şoförlüğünü yaptığı 27 plakalı TIR dorsesinde; 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş, 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere 210 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin 18'inin çocuk, 11'nin ise kadın olduğu tespit edildi. TIR'ın kapalı kasa dorse kapısının sahte olduğu değerlendirilen Gümrük Mührü ile kapatılmış olduğu ve araç içerisinde yapılan aramada sahte sevk irsaliyesi de ele geçirilerek E.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği kaydedildi.