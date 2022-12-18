Sahte içki zehirlenmelerine karşı karekod uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Sahte içki zehirlenmelerine karşı karekod uyarısı
ABONE OL

Sahte içki zehirlenmelerine karşı karekod uyarısı! "Uygulamadan kontrol ettirilebilir"

Son günlerde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sahte içki zehirlenmelerine TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak uyarılarda bulundu. Özellikle şişenin üzerindeki karekodu, Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (GİB BÜİS) uygulamasından kontrol edilebileceğine dikkat çeken Toprak, "Bu sistem, karekod üzerinden ürünün sahte olup olmadığı hakkında bilgi veriyor" dedi

Sahte içki zehirlenmelerine karşı karekod uyarısı
Sahte içki zehirlenmelerine karşı karekod uyarısı
0:00 / 0:00
DHA

Son günlerde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sahte içki zehirlenmelerine yılbaşı gecesi öncesinde dikkat çeken Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, uyarılarda bulundu.

"ÇOK UYGUN FİYATLIYSA ŞÜPHE DUYMAK GEREKİYOR"

İçkinin sahte olup olmadığının tat, koku yoluyla anlaşılamayacağını belirten Toprak, "İçkinin sahte olup olmadığını dışardan bakarak anlamak ne yazık ki mümkün değil. Ürünün kapalı hali görülmeli ve kapağı kontrol edilmeli. İçki muadillerine göre çok uygun fiyatlıysa şüphe duymak gerekiyor. Tanıdık, bildik yerlerden almak önemli. Özellikle şişenin üzerindeki karekodu, Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (GİB BÜİS) uygulamasından kontrol ettirebilir. Bu sistem, karekod üzerinden ürünün sahte olup olmadığı hakkında bilgi veriyor" dedi.

"ZEHİRLENME DOZUNA GÖRE ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR"

Toprak, gıda sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Metil alkolün bu ürünlerde gıda maddesi olarak kullanımı yasak ama ne yazık ki kullanılabiliyor. Alkollü içkiler tebliğine göre; 150 gram kadar metil alkol bulunabilir, bunun üzerindeki doz zehirlenme etkisi yaratır. Zehirlenmeler, 12-24 saat içinde ortaya çıkmayabilir. Zehirlenme dozuna göre değişiklik gösterebilir. Özellikle baş ağrısı, mide bulantısı gibi durumlarla başlayıp körlük, sinir sisteminde çökme hatta ne yazık ki ölümle de sonuçlanabiliyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da antrenöre "cinsel istismar"dan tutuklama - Güncel haberler
GÜNDEM Antrenöre "cinsel istismar"dan tutuklama
Aziz Sancar, doğduğu şehrin havalimanına adının verilmesinden gurur duyduğunu belirtti
GÜNDEM Aziz Sancar: Gurur duydum
TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ | İstanbul TOKİ kura tarihleri: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Silivri, Başakşehir kura çekilişi ne zaman?
GÜNDEM Gözler TOKİ İstanbul kura tarihlerinde!
Ankara'da müzisyene öldüresiye dayakta detaylar ortaya çıktı! -Güncel haberler
GÜNDEM Müzisyene öldüresiye dayakta detaylar ortaya çıktı!
Göçmen faciasında 2 kişi tutuklandı! -En son haberler
GÜNDEM Göçmen faciasında 2 kişi tutuklandı!
Canlı köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma
GÜNDEM İsyan ettiren görüntülere çifte soruşturma!
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
GÜNDEM Sınırı geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Köpeği ezdi! Acımasızca yoluna devam etti - İstanbul son dakika haberleri
GÜNDEM Vicdansız sürücü! Acımasızca yoluna devam etti
CHP'den İmamoğlu'nun adaylığı hakkında yorum geldi! - En son haberler
GÜNDEM CHP'den İmamoğlu'nun adaylığı yorumu
Yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman? Karneler ne zaman alınacak? Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEM Yarıyıl tatili ne zaman 2023?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.