        Sahte kimlik ve dublörlerle vurgun! | Son dakika haberleri

        Sahte kimlik ve dublörlerle vurgun!

        Adana'da deşifre edilen bir çetenin, kredi puanı yüksek bazı kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirdiği belirlendi. Soruşturmada, şebekenin sahte kimlik basarak dublörlerle bankaya giderek kredi çekip yaklaşık 10 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:18 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:18
        Sahte kimlik ve dublörlerle vurgun!
        Adana'da çökertilen şebekede 'Profesör' ve 'Azad' lakaplı şüphelilerin kimlik bilgilerini topladığı, 'Firavun' kod adlı şahsın ise sahte kimlik basarak dublörlerle bankaya giderek kredi çekip yaklaşık 10 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı

        İHA'nın haberine göre Adana'da dublör olarak kullanılan kişiler üzerinden sahte kimlikle banka kredisi çekerek yaklaşık 10 milyon TL vurgun yapan organize suç örgütü polis operasyonuyla çökertildi. Çetenin elebaşı "Profesör", "Firavun" ve "Azad" kod adlı şüpheliler ile birlikte 12 kişi tutuklandı.

        HOLOGRAM MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİ

        Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda sahte kimlikler ile kimlik basma ve hologram makineleri ele geçirdi. Operasyon sonrası derinleştirilen soruşturmada, organize bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırmada çetenin elebaşları olduğu belirlenen "Profesör" kod adlı Ö.F.Ö. (31) ile "Azad" kod adlı A.B.'nin (36), kredi notu yüksek olan ve aralarında doktorların da bulunduğu kişilerin kimlik bilgilerini internet üzerinden bir panel aracılığıyla temin ettiği belirlendi.

        Diğer elebaşı "Firavun" kod adlı Z.A.A.'nın (41) ise bu bilgilerle, dublör olarak kullanılan kişilerin fotoğraflarını eşleştirerek sahte kimlik bastığı tespit edildi. Hazırlanan sahte kimliklerle dublörlerin özel bankalara giderek kredi ve kredi kartı çıkarttığı, bu yöntemle 58 kişinin mağdur edildiği ve yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yapıldığı belirlendi.

        12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda, "Profesör", "Firavun" ve "Azad" kod adlı elebaşlarının da aralarında bulunduğu 5'i kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 28 sahte kimlik, 4 adet sahte kimlik kartına hologram basmada kullanılan baskı cihazı, 145 adet kimlik basmada kullanılacak hazır boş kart, 4 pos cihazı, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, suçtan elde edilen 133 bin TL, 20 gram esrar, 61 adet cep telefonu, 2 adet laptop, tablet ve çok sayıda SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından elebaşlarının aralarında olduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan suç örgütünün ele başları ile kadın dublörlerin de aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

